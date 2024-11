Brain Stroke in winter : सर्दियों में आपकी लापरवाही आपके ब्रेन स्ट्रोक लिए खतरा, बचने के लिए लाइफस्टाइल में करें ये 4 बदलाव

सर्दियों में स्ट्रोक से बचना है तो नहीं करें ये गलतियां : If you want to avoid stroke in winter, do not make these mistakes यह भी पढ़ें सर्दियों में बढ़ते प्रदुषण और स्मॉग से हार्ट को सुरक्षित रखने के 5 प्रभावशाली तरीके सर्दियों में स्ट्रोक (Brain stroke in winter) का खतरा लापरवाही का भी एक नतीजा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में लोग शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं इस कारण उन्हें यह खतरा हो सकता है। सर्दी के मौसम में जंक फूड खाना भी आपकी लापरवाही है। इसलिए आपको अपनी जीवनशैली को सही से बनाए रखना चाहिए। जिससे आप अटैक और स्ट्रोक से बच सकते हैं। सर्दियों में स्ट्रोक (Brain stroke in winter) का खतरा लापरवाही का भी एक नतीजा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में लोग शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं इस कारण उन्हें यह खतरा हो सकता है। सर्दी के मौसम में जंक फूड खाना भी आपकी लापरवाही है। इसलिए आपको अपनी जीवनशैली को सही से बनाए रखना चाहिए। जिससे आप अटैक और स्ट्रोक से बच सकते हैं।

क्या है ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण : symptoms of a brain stroke ब्रेन स्टोक (Brain stroke in winter) के लक्षणों में चेहरे, हाथ और पैर में अचानक कमजोरी होना , बोलने में कठिनाई

क‍िसी चीज को देर से समझना

आंखों से दिखाई न देना

अचानक सिर में तेज दर्द आदि लक्षण शामिल है। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आदि लक्षण शामिल है। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

इन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा : people are at higher risk of brain stroke ब्रेन स्ट्रोक (Brain stroke in winter) का खतरे में ज्यादातर शुगर के मरीज, स्मोकर्स, हार्ट के मरीज, हाई बीपी वाले मरीजों का इसका खतरा ज्यादा रहता है। ब्रेन स्ट्रोक के पीछे का कारण फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। यदि आपको ये सभी स्थिति है तो आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दौरान आपको डॉक्टर के संपर्क में बना रहना चाहिए।