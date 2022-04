सिर और जोड़ों में दर्द के साथ ड्राई स्किन की वजह, कहीं आपका एसी तो नहीं बन रहा? जानिए इसके साइड इफेक्ट्स

सिर और जोड़ों में दर्द के साथ ड्राई स्किन की वजह, कहीं आपका एसी तो नहीं बन रहा? जानिए इसके साइड इफेक्ट्स

Side Effects Of AC : गर्मी बढ़ते ही घर, ऑफिस और कार सब जगह एसी चलने लगते हैं। क्या आपको भी ऐसी में हमेशा रहने की आदत है, तो जान लें आप बैठे बिठाएं कुछ बीमारियों के शिकार हो सकत हैं।

Published: April 08, 2022 10:47:44 am

बहुत कम लोगों को पता होगा कि ज्यादा देर एसी में रहने से कई तरह के पेन, इंफेक्शन और सांस संबधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एसी में हमेशा रहना सेहत के लिए क्यों खतरनाक बनता है और इससे क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं, चलिए जानें

एसी में ज्यादा बैठना, देता है कई बीमारियों को दावत

ऐसे करता है एसी का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को नुकसान- how excessive use of AC harms the body

रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है समस्याएं- problems in the respiratory system

एसी में ज्यादा रहने से नाक और गले से जुड़ी रेस्पिरेटरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गले की ड्राइनेस, राइनाइटिस और नसल ब्लॉकेज एसी में ज्यादा रहने से होती हैं। राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, जो नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इनफ्लेमेशन को बढ़ावा देती है। ऐसा वायरल इंफेक्शन या एलेर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है।

ये भी पढ़ें- जोड़ों के दर्द की वजह बनती हैं आपकी ये 5 गलतियां, जानिए यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कारक अस्थमा और एलर्जी की बढ़ती है दिक्कत- increases the problem of asthma and allergies

जो लोग पहले से अस्थमा, एलर्जी से पीड़ित हैं उनके लिए एसी का अधिक इस्तेमला और बुरा असर डालता है। ज्यादा देर एसी में रहने से नसल पैसेज ड्राई होने लगते हैं और इससे म्यूकस मेम्ब्रेन्स की दिक्कत बढ़ती है। दरअसर, प्रोटेक्टिव म्यूकस के बिना वायरल इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। जो लोग पहले से अस्थमा, एलर्जी से पीड़ित हैं उनके लिए एसी का अधिक इस्तेमला और बुरा असर डालता है। ज्यादा देर एसी में रहने से नसल पैसेज ड्राई होने लगते हैं और इससे म्यूकस मेम्ब्रेन्स की दिक्कत बढ़ती है। दरअसर, प्रोटेक्टिव म्यूकस के बिना वायरल इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है।

डिहाइड्रेशन और स्किन को खतरा- dehydration and skin hazard

एसी में बैठने की आदत आपको डिहाइड्रेशन का शिकार बना सकती है। इतना ही नहीं ये आपके स्किन को भी ड्राई बना सकती है और आपके चेहरे पर जल्दी ही झुर्रियां नजर आ सकती हैं।

सर्दी-ज़ुकाम का खतरा ज्यादा- risk of cold and cold will increase

अगर आप लंबे समय तक ऐसी जगह बैठते हैं जहां एसी चल रहा है, तो कई लोगों को इससे सर्दी-ज़ुकाम और यहां तक की बुखार भी आ जाता है। खासतौर पर अगर बाहर काफी गर्मी है, तो इस ठंडे-गर्म वातावरण से बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लगातार एयर कंडीशनर में न रहें।

जोड़ों में दर्द होना- joint pain

कई लोगों को एसी से जोड़ों में दर्द होने लगता है। साथ ही मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। यह समस्या आगे चलकर हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियों को जन्म भी दे सकती है।

वेट गेन होने की संभावना- weight gain

AC का ज्यादा इस्तेमाल करने से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तापमान कम होने के कारण हमारा शरीर अधिक सक्रिय नहीं हो पाता और शरीर की ऊर्जा का सही मात्रा में उपयोग नहीं होता। जिससे शरीर की चर्बी बढ़ती है।

दिमाग की सेहत पर बुरा असर- bad effect on brain health

AC का तापमान बहुत कम होने पर दिमाग की कोशिकाएं भी सिकुड़ जाती है जिससे दिमाग की क्षमता और क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं आपको लगातार चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। कई लोगों को सिर दर्द की शिकायत भी होने लगती है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें