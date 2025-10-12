Eyes tell your Health: आंखों का रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं, आपकी हेल्थ रिपोर्ट भी बताता है! जानें कैसे

अगर आपकी आंखों का सफेद हिस्सा (whites of eyes) पीला पड़ने लगे, तो यह पीलिया (Jaundice) का संकेत हो सकता है। पीलिया तब होता है जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, जिससे खून में बिलीरुबिन नामक पीले रंग का पदार्थ बढ़ने लगता है। इससे न केवल आंखों का रंग पीला दिखता है, बल्कि त्वचा और mucous membranes भी पीली नजर आती हैं। अगर आंखों में पीला पन दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं क्योंकि यह लिवर या ब्लड डिसऑर्डर की ओर इशारा करता है।