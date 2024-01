डिप्रेशन का टॉनिक मिला! रोज़ 2 कीवी खाएं, सिर्फ 4 दिन में देखें कमाल

Submitted by:

Jan 29, 2024

क्या आपको कमज़ोरी और उदासी महसूस हो रही है? एक नए अध्ययन के मुताबिक, सिर्फ 4 दिनों में कीवी जैसे फलों को खाने से आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकता है और मन खुश हो सकता है!

Feeling Kiwi About Life? Fuzzy Fruit Boosts Mood in Just 4 Days