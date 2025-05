Figs Vs Raisins: अंजीर और किशमिश लिवर के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है?

अंजीर के लाभ (Benefits of figs) अंजीर में फाइबर, विटामिन A, B1, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये तत्व लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। अंजीर का पानी पीने से लिवर की कार्यक्षमता बढ़ सकती है और शरीर को आयरन की कमी से बचाया जा सकता है।

लिवर के लिए क्या है बेहतर? (Figs And Raisins) दोनों ही ड्राई फ्रूट्स लिवर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अंजीर में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो लिवर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।वहीं, किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। इसलिए, दोनों का संतुलित सेवन करना लिवर की सेहत के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है।

अंजीर और किशमिश का सेवन करने का सही तरीका (Right way to consume figs and raisins) -रात को एक गिलास पानी में 1–2 अंजीर और 4–5 किशमिश भिगो दें।

-सुबह उठकर उस पानी को हल्का उबालें और फिर छान लें।

-अंजीर और किशमिश को चबाकर खाएं और ऊपर से वह पानी पी लें।

-आप यह मिश्रण रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं, इससे पाचन सुधरता है और लिवर डिटॉक्स होता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।