डॉक्टरों ने रचा इतिहास : गर्भवती महिला के गर्भाशय में छेद का पहली बार सफल इलाज, मां-बेटे की जान बची

जयपुरPublished: Dec 05, 2023 10:49:54 am

बेंगलुरु के डॉक्टरों की टीम ने एक चिकित्सीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश में पहली बार गर्भावस्था के दौरान एक महिला के गर्भाशय में हुए छेद का सफल इलाज किया है। 22 वर्षीय महिला को गर्भावस्था के छठे महीने में पेट दर्द और सदमे के लक्षणों के साथ बेंगलुरु के रेनबो चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

First successful treatment of hole in pregnant woman's uterus