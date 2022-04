Health Tips: पसंद नहीं करते हैं ढूध का सेवन तो इसका विकल्प हो सकते हैं ये 7 फूड्स, रोजाना कि डाइट में करें शामिल

Health Tips: दूध का सेवन अक्सर बहुत से लोग कम मात्रा में पसंद करते हैं, वहीं दूध का कैल्शियम का एक सबसे अच्छा सोर्स होता है, इसलिए जानिए कि कैल्शियम की पूर्ती के लिए कौन-कौन से फूड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं।

Health Care Tips: दूध कैल्शियम का एक सबसे अच्छा सोर्स होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूध का सेवन पसंद नहीं करते हैं। दूध की कमी यदि हो जाती है तो व्यक्ति को अनेकों समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द का बढ़ जाना आदि। ऐसे में यदि आप भी उनमें से हैं जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं, जो दूध के बेस्ट सोर्स में से एक होते हैं।

जानिए कैल्शियम के कमी की पूर्ती के लिए कौन-कौन से फूड्स का सेवन कर सकते हैं।

foods that are the best source of calcium excluding milk