Harmful Tea Habits: दूध वाली चाय के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, स्किन जल्द ही हो सकती है डल!

Harmful Tea Habits: क्या आप भी रोज सुबह या शाम दूध वाली चाय के साथ नमकीन, बिस्किट या पकौड़े खाते हैं? सावधान! ये कॉम्बिनेशन आपकी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जानिए कौन-से फूड्स चाय के साथ नहीं खाने चाहिए और क्यों।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 30, 2025

Harmful Tea Habits

Harmful Tea Habits (Photo- gemini ai)

Harmful Tea Habits: भारत में चाय हर घर में बनती हैं चाहे सुबह की शुरुआत करनी हो या शाम की थकान दूर करनी हो, एक कप गरमागरम दूध वाली चाय को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कई लोग इसके साथ कुछ नाश्ते के तौर पर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के साथ जो स्नैक्स हम रोज खाते हैं, वही धीरे-धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाय में मौजूद कैफीन, टैनिन्स और दूध का मिश्रण कुछ खास चीजों के साथ मिलकर शरीर पर हानिकारक असर डाल सकता है।

चाय अपने आप में नहीं है हानिकारक

डॉ. सलीम जैदी के अनुसार, चाय पीना अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि परेशानी तब शुरू होती है जब इसे नमकीन, तली हुई चीजों या ब्रेड-बटर के साथ लिया जाता है। यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ पाचन को बिगाड़ता है बल्कि स्किन, लीवर और ब्लड प्रेशर पर भी असर डालता है। आइए जानते हैं किन फूड कॉम्बिनेशन से दूरी बनाना जरूरी है।

चाय और नमकीन से डिहाइड्रेशन और ब्लोटिंग

अक्सर लोग चाय के साथ भुजिया, सेव, मठरी या नमकीन स्नैक्स खाते हैं। लेकिन यह कॉम्बो आपके शरीर में सोडियम लेवल बढ़ा देता है। दूसरी तरफ, चाय में मौजूद कैफीन एक डाइयूरेटिक होती है, जो शरीर से पानी निकाल देती है। नतीजा — डिहाइड्रेशन, ब्लोटिंग और स्किन ड्रायनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी और हाइड्रेटेड रहे, तो चाय के साथ नमकीन खाने से बचें।

चाय और पकौड़े से लीवर पर बोझ

बरसात में चाय के साथ पकौड़े न हों तो मज़ा अधूरा लगता है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन आपके लीवर के लिए हानिकारक है। पकौड़ों में मौजूद ट्रांस फैट और जला हुआ तेल चाय के दूध और चीनी के साथ मिलकर डाइजेशन को स्लो कर देता है। इससे लिवर पर दबाव बढ़ता है और धीरे-धीरे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जो स्किन को डल और बेजान बना देते हैं।

चाय और टोस्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा

सुबह के नाश्ते में बहुत से लोग बटर वाला टोस्ट और चाय का कॉम्बो पसंद करते हैं। लेकिन यह आदत ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकती है, खासकर अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। रिफाइंड ब्रेड और बटर शरीर में अनहेल्दी फैट और सोडियम बढ़ाते हैं, जिससे एनर्जी क्रैश और थकान महसूस होती है।

चाय और बिस्किट या ब्रेड से एसिडिटी का कारण

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे हर बार चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड डुबोकर खाते हैं। यह कॉम्बिनेशन टैनिन्स और रिफाइंड कार्ब्स का मिश्रण बन जाता है, जो एसिडिटी, पेट फूलना और गैस जैसी दिक्कतें पैदा करता है। रोज ऐसा करने से पाचन कमजोर होता है और सीने में जलन जैसी समस्या आम हो जाती है।

Published on:

30 Oct 2025 10:46 am

Hindi News / Health / Harmful Tea Habits: दूध वाली चाय के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, स्किन जल्द ही हो सकती है डल!

