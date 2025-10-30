Harmful Tea Habits: दूध वाली चाय के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, स्किन जल्द ही हो सकती है डल!

Harmful Tea Habits: भारत में चाय हर घर में बनती हैं चाहे सुबह की शुरुआत करनी हो या शाम की थकान दूर करनी हो, एक कप गरमागरम दूध वाली चाय को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कई लोग इसके साथ कुछ नाश्ते के तौर पर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के साथ जो स्नैक्स हम रोज खाते हैं, वही धीरे-धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाय में मौजूद कैफीन, टैनिन्स और दूध का मिश्रण कुछ खास चीजों के साथ मिलकर शरीर पर हानिकारक असर डाल सकता है।