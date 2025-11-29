Free Surgery In India : घुटना प्रत्यारोपण जैसी महंगी सर्जरी भी मुफ्त, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया- यहां ऑनलाइन कर लें चेक

Free Surgery In India (photo- freepik)
Free Surgery In India : आज के समय में घुटने का दर्द और जोड़ों की समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। बढ़ती उम्र, गलत जीवनशैली, मोटापा और चोटों की वजह से हर साल लाखों लोगों को घुटना प्रत्यारोपण (Knee Replacement Surgery) की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसकी लागत 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, जिससे आम परिवारों के लिए यह इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अब खुशखबरी! आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत घुटना प्रत्यारोपण जैसी महंगी और बड़ी सर्जरी पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा अब देशभर के हजारों सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध है।
आयुष्मान भारत PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत हर पात्र परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें सर्जरी, दवाएं, टेस्ट, अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज के बाद की देखभाल सब शामिल हैं।अब घुटना प्रत्यारोपण (Knee Replacement) भी इसके पैकेज में शामिल कर दिया गया है, यानी रोगियों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
कई प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। जहां सामान्यत: knee replacement का खर्च लाखों में होता है, वहीं आयुष्मान कार्ड दिखाते ही यह सर्जरी 100% कैशलेस हो जाती है। मरीज को सर्जरी का पूरा खर्च मुफ्त, दवाएं और मेडिकल किट शामिल, अस्पताल में भर्ती और टेस्ट मुफ्त, फिजियोथेरेपी और पोस्ट-ऑप केयर शामिल है। कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से लाखों बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी।
सरकार ने प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। आप अपने मोबाइल में Ayushman App डाउनलोड करके घर बैठे पात्रता चेक कर सकते हैं। पहले आप Ayushman Bharat Beneficiary App को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप खोलें और 'Am I Eligible' विकल्प चुनें। अपना मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। अगर आपका नाम PMJAY सूची में है तो आपको तुरंत दिख जाएगा। इसके बाद आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें या अस्पताल जाकर बना सकते हैं।
इसका फायदा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को मिलेगा। साथ ही सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) सूची में शामिल परिवार, ग्रामीण और शहरी पात्र लाभार्थी और मजदूर, निम्न-आय वर्ग, बीपीएल कार्ड धारक को मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल