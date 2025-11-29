Free Surgery In India : घुटना प्रत्यारोपण जैसी महंगी सर्जरी भी मुफ्त, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया- यहां ऑनलाइन कर लें चेक

कई प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। जहां सामान्यत: knee replacement का खर्च लाखों में होता है, वहीं आयुष्मान कार्ड दिखाते ही यह सर्जरी 100% कैशलेस हो जाती है। मरीज को सर्जरी का पूरा खर्च मुफ्त, दवाएं और मेडिकल किट शामिल, अस्पताल में भर्ती और टेस्ट मुफ्त, फिजियोथेरेपी और पोस्ट-ऑप केयर शामिल है। कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से लाखों बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी।