क्या आप भी ले रहे हैं ये Vitamin? नर्व डैमेज का बढ़ सकता है खतरा! इस देश में सप्लीमेंट के नियम सख्त

ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ एजेंसी TGA अब B6 सप्लीमेंट के लिए कड़े नियम ला रही है (जून 2027 से) 50 mg तक वाले सप्लीमेंट पहले की तरह OTC यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे। 50 से 200 mg वाले सप्लीमेंट सिर्फ फार्मासिस्ट की सलाह के साथ मिलेंगे।

200 mg से ज्यादा डोज के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी। ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोग हाई डोज लेने से होने वाले नर्व डैमेज से बच सकें। ऑस्ट्रेलिया में B6 की कमी बहुत कम होती है, और अधिकतर वही लोग प्रभावित होते हैं जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं या शराब की आदत होती है। दुनिया भर में भी इसके नियम अलग-अलग हैं अमेरिका 100 mg तक को सुरक्षित मानता है, यूरोप सिर्फ 12 mg तक की अनुमति देता है, जबकि जापान 40-60 mg तक।