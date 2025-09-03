Eye Donation Myths: चश्मा लगाने वाले आंख डोनेट नहीं कर सकते? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई पूरी बात

Eye Donation Myths: आंखों का दान (Eye Donation) बेहद ही पुण्य का काम माना जाता है। इससे किसी अंधेरे में जी रहे इंसान को रोशनी मिल सकती है। लेकिन हमारे समाज में आंखों के दान को लेकर कई तरह के मिथ्य फैलें हुए हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं या जिनकी आंखों में हल्की-फुल्की समस्या है, वे आंखें दान नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मिथक को तोड़ते हुए साफ किया है कि यह पूरी तरह गलत धारणा है। तो आइए जानते हैं क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने।