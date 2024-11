कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो खाना शुरू करें ये 5 फल

कब्ज के प्रमुख कारणों की बात की जाएं तो इसमें आपके आहार में फाइबर और तरल पदार्थों की कमी को माना जाता है। अमेरिकियों के लिए 2020-2025 के आहार दिशानिर्देशों में 2,000 कैलोरी के आहार पर प्रतिदिन 28 ग्राम फाइबर का सेवन करने की सिफारिश की गई है, और यदि आप अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं, तो फाइबर की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी गई है।

कब्ज की समस्या को दूर करने वाले फल : Fruits that solve the problem of constipation Fruits for constipation : कब्ज में नाशपती का करें सेवन नाशपाती (Fruits for constipation) में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अघुलनशील फाइबर मुख्यतः फल की त्वचा में मौजूद होता है। यह पानी में नहीं घुलता और मल को आंत से बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे आपकी आंतों की नियमितता बनी रहती है।

कब्ज में कीवी का करें सेवन : Eat kiwi in constipation कीवी फल फाइबर से भरपूर फलों में प्रमुख स्थान रखता है। इसमें 2 ग्राम से अधिक फाइबर पाया जाता है, जो आपके दैनिक फाइबर की आवश्यकता का लगभग 8% है। यदि आप इसकी गूदे को हटा देते हैं, तो कीवी के छिलके को खाने से आपको अतिरिक्त पोषण और फाइबर मिल सकता है।

कब्ज में खट्टे फल फायदेमंद : Citrus fruits are beneficial in constipation अंगूर और संतरे (Fruits for constipation) जैसे खट्टे फलों का सेवन कब्ज से राहत पाने में सहायक होता है। यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार, एक अंगूर और एक संतरे में लगभग 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का लगभग 14% है।

कब्ज में ड्रैगन फ्रूट फायदेमंद : Dragon fruit is beneficial in constipation ड्रैगन फ्रूट्स, (Fruits for constipation) सेब और नाशपाती के मुकाबले, मोटी और अखाद्य त्वचा के साथ आते हैं। यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार, एक ड्रैगन फ्रूट लगभग 5 ग्राम फाइबर प्रदान करता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का लगभग 18% है।