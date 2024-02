Good News : कदम गिनने से आगे बढ़ी स्मार्टवॉच, अब डिप्रेशन के लक्षणों को भी पकड़ेगी

Submitted by:

अब आपकी स्मार्टवॉच सिर्फ कदम गिनने और नींद ट्रैक करने से ज्यादा काम आ सकती है। एक नए अध्ययन के अनुसार, यह डिप्रेशन (Depression) के लक्षणों के बारे में मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टरों को भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है।

Smartwatch may help boost treatment for depression