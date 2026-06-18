अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाना और बेहोश होना, Medline plus और Cleveland Clinic से जानिए Syncope के चेतावनी संकेत

आंखों के सामने अंधेरा छाना को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Syncope Symptoms and Causes: कई बार लोग खड़े-खड़े अचानक चक्कर महसूस करते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कुछ सेकंड के लिए होश खो बैठते हैं। आसपास के लोग अक्सर इसे कमजोरी, भूख या गर्मी का असर मान लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है।
MedlinePlus और Cleveland Clinic के अनुसार, इस स्थिति को Syncope (सिनकोप) या बेहोशी कहा जाता है। यह तब होता है जब कुछ समय के लिए दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ज्यादातर मामलों में व्यक्ति कुछ सेकंड या मिनट के भीतर होश में आ जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे कारणों को समझना जरूरी होता है।
सिनकोप अचानक और थोड़े समय के लिए होने वाली बेहोशी है। इसमें व्यक्ति अपना संतुलन खो सकता है और जमीन पर गिर सकता है। हालांकि अधिकांश मामलों में यह गंभीर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी यह दिल, रक्तचाप या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है।
सिनकोप होने से पहले शरीर कुछ चेतावनी संकेत दे सकता है।
कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी नजर अचानक धुंधली हो गई हो या सब कुछ काला पड़ रहा हो।
यह सबसे सामान्य संकेतों में से एक है। व्यक्ति को लग सकता है कि आसपास की चीजें घूम रही हैं।
बेहोशी से पहले शरीर में अचानक ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
कुछ लोगों को बिना किसी कारण ठंडा पसीना आने लगता है।
सिनकोप से पहले पेट में अजीब सा महसूस होना या उल्टी जैसा लगना भी आम संकेत हो सकता है।
कुछ लोगों को बेहोश होने से पहले कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई दे सकती है।
रक्त प्रवाह कम होने की वजह से चेहरा अचानक पीला दिखाई दे सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं:
यदि बेहोशी बार-बार हो रही है या इसके साथ सीने में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना या सिर में चोट लगना जैसी समस्याएं हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दिल से जुड़ी वजहों से होने वाली बेहोशी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
सिनकोप का कारण जानने के लिए डॉक्टर कई जांचें कर सकते हैं:
इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि बेहोशी का कारण दिल, ब्लड प्रेशर या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है।
अगर आपको लग रहा है कि आप बेहोश हो सकते हैं:
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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