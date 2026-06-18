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अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाना और बेहोश होना, Medline plus और Cleveland Clinic से जानिए Syncope के चेतावनी संकेत

Heart Related Fainting: MedlinePlus और Cleveland Clinic के अनुसार आंखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर आना, ठंडा पसीना और अचानक बेहोश होना Syncope के संकेत हो सकते हैं। जानिए इसके कारण और लक्षण।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 18, 2026

Syncope Fainting Symptoms Syncope Causes

आंखों के सामने अंधेरा छाना को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Syncope Symptoms and Causes: कई बार लोग खड़े-खड़े अचानक चक्कर महसूस करते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कुछ सेकंड के लिए होश खो बैठते हैं। आसपास के लोग अक्सर इसे कमजोरी, भूख या गर्मी का असर मान लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है।

MedlinePlus और Cleveland Clinic के अनुसार, इस स्थिति को Syncope (सिनकोप) या बेहोशी कहा जाता है। यह तब होता है जब कुछ समय के लिए दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ज्यादातर मामलों में व्यक्ति कुछ सेकंड या मिनट के भीतर होश में आ जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे कारणों को समझना जरूरी होता है।

सिनकोप क्या होता है?

सिनकोप अचानक और थोड़े समय के लिए होने वाली बेहोशी है। इसमें व्यक्ति अपना संतुलन खो सकता है और जमीन पर गिर सकता है। हालांकि अधिकांश मामलों में यह गंभीर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी यह दिल, रक्तचाप या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है।

बेहोश होने से पहले शरीर देता है ये संकेत

सिनकोप होने से पहले शरीर कुछ चेतावनी संकेत दे सकता है।

  1. आंखों के सामने अंधेरा या धुंधलापन छाना

कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी नजर अचानक धुंधली हो गई हो या सब कुछ काला पड़ रहा हो।

  1. चक्कर आना

यह सबसे सामान्य संकेतों में से एक है। व्यक्ति को लग सकता है कि आसपास की चीजें घूम रही हैं।

  1. अचानक कमजोरी महसूस होना

बेहोशी से पहले शरीर में अचानक ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।

  1. ठंडा पसीना आना

कुछ लोगों को बिना किसी कारण ठंडा पसीना आने लगता है।

  1. मतली या जी मिचलाना

सिनकोप से पहले पेट में अजीब सा महसूस होना या उल्टी जैसा लगना भी आम संकेत हो सकता है।

  1. कानों में आवाज या भनभनाहट

कुछ लोगों को बेहोश होने से पहले कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई दे सकती है।

  1. चेहरा पीला पड़ना

रक्त प्रवाह कम होने की वजह से चेहरा अचानक पीला दिखाई दे सकता है।

सिनकोप क्यों होता है?

Cleveland Clinic के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं:

  • अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिर जाना
  • बहुत देर तक खड़े रहना
  • डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी)
  • अत्यधिक तनाव या डर
  • बहुत ज्यादा दर्द
  • कुछ दिल की बीमारियां
  • अनियमित हृदय गति (Arrhythmia)
  • कुछ दवाओं का प्रभाव

कब हो सकती है गंभीर समस्या?

यदि बेहोशी बार-बार हो रही है या इसके साथ सीने में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना या सिर में चोट लगना जैसी समस्याएं हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दिल से जुड़ी वजहों से होने वाली बेहोशी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कारण?

सिनकोप का कारण जानने के लिए डॉक्टर कई जांचें कर सकते हैं:

  • ब्लड प्रेशर की जांच
  • ECG
  • होल्टर मॉनिटरिंग
  • ब्लड टेस्ट
  • इकोकार्डियोग्राम
  • टिल्ट टेबल टेस्ट

इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि बेहोशी का कारण दिल, ब्लड प्रेशर या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है।

बेहोशी महसूस होने पर क्या करें?

अगर आपको लग रहा है कि आप बेहोश हो सकते हैं:

  • तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं

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  • पैरों को थोड़ा ऊपर रखें
  • गहरी सांस लें
  • पानी पिएं (यदि संभव हो)
  • भीड़भाड़ या गर्म जगह से बाहर निकलें

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

18 Jun 2026 01:47 pm

Hindi News / Health / अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाना और बेहोश होना, Medline plus और Cleveland Clinic से जानिए Syncope के चेतावनी संकेत

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