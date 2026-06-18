Lisa Ray को हुआ था Multiple Myeloma, Mayo Clinic से जानिए इस ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण

कैंसर से पहले Lisa Ray मॉडलिंग की दुनिया में बेहद सफल थीं। लेकिन वह हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश में लगी रहती थीं। उन्होंने बताया कि अगर तबीयत खराब भी होती थी, तब भी काम जारी रखती थीं। उन्हें लगता था कि हर हाल में सबसे बेहतर होना जरूरी है। लेकिन कैंसर ने उन्हें रुककर खुद को देखने का मौका दिया। उन्होंने महसूस किया कि वह दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जिंदगी जी रही थीं, जबकि अपनी असली पहचान को पीछे छोड़ चुकी थीं।