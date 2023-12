शादी का सीजन, सेहत का डर? जश्न के बीच फिट रहने का आसान तरीका

Submitted by:

Published: Dec 04, 2023 10:05:37 am

Staying Fit and Healthy During Wedding Season : शादी का सीजन आते ही मन तो खाने-पीने और जश्न में ही लगता है, लेकिन इसी चक्कर में अक्सर हम अपनी फिटनेस और हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं. नतीजा होता है बढ़ा हुआ वजन, थकान और स्किन प्रॉब्लम्स. लेकिन चिंता मत करिए, थोड़ी सी समझदारी से आप इस सीजन में भी फिट रह सकते हैं और खूब एन्जॉय भी कर सकते हैं!

How to Survive Wedding Season Without Gaining Weightz