15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

H3N2 Flu Virus: वैक्सीन के बाद भी क्यों फैल रहा है ये फ्लू? एक ही सीजन में 1.2 लाख अस्पताल में भर्ती

H3N2 Flu Virus: अमेरिका में फ्लू का नया H3N2 सब-क्लेड K तेजी से फैल रहा है। जानिए इसके लक्षण, खतरा, वैक्सीन की असरदारता और बचाव के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 15, 2026

H3N2 Flu Virus

H3N2 Flu Virus (photo- gemini ai)

H3N2 Flu Virus: इस सर्दी अमेरिका में फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर और हेल्थ एजेंसियां लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। जनवरी की शुरुआत तक फ्लू के कारण 1 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, हालात और गंभीर हो सकते हैं।

फ्लू के मामले अचानक क्यों बढ़े?

अमेरिकी एजेंसी CDC के अनुसार, इस फ्लू सीजन में अब तक करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग बीमार पड़ चुके हैं और करीब 5 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। दिसंबर के बाद मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।

नया वायरस स्ट्रेन क्या है?

इस बार परेशानी की बड़ी वजह इन्फ्लुएंजा A का बदला हुआ रूप है, जिसे H3N2 सब-क्लेड K कहा जा रहा है। इस वायरस में करीब 10 जेनेटिक बदलाव हुए हैं। आम तौर पर फ्लू वायरस हर साल थोड़ा बदलता है, लेकिन इस बार बदलाव ज्यादा हैं, जिससे शरीर की पुरानी इम्यूनिटी इसे ठीक से पहचान नहीं पा रही।

इम्यून सिस्टम को कैसे चकमा दे रहा है वायरस?

इस वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन में बदलाव हुए हैं। यही प्रोटीन हमारे शरीर की इम्यूनिटी और वैक्सीन का मुख्य निशाना होता है। बदलाव के कारण एंटीबॉडी इसे पकड़ने में कमजोर पड़ जाती हैं। वायरस अपने ऊपर शुगर की एक परत भी बना लेता है, जिससे वह और ज्यादा छिप जाता है।

क्या यह फ्लू ज्यादा खतरनाक है?

डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैलता है। जिन लोगों में पूरी इम्यूनिटी नहीं है, वे जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसी वजह से यूरोप और अमेरिका में फ्लू सीजन इस बार जल्दी शुरू हुआ और केस तेजी से बढ़े।

वैक्सीन कितनी असरदार है?

इस साल की फ्लू वैक्सीन पूरी तरह संक्रमण को नहीं रोक पा रही, लेकिन गंभीर बीमारी से बचाने में मदद कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चों में यह अस्पताल में भर्ती होने से अच्छी सुरक्षा देती है, जबकि वयस्कों में भी यह गंभीर हालत से बचाव करती है।

कम वैक्सीनेशन क्यों बन रहा समस्या?

इस बार फ्लू वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले कम है। कम वैक्सीनेशन का मतलब है कि वायरस को फैलने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं, जिससे बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा खतरा है।

बचाव के लिए क्या करें?

डॉक्टरों का कहना है कि फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना, समय पर इलाज कराना और जरूरत पड़ने पर एंटीवायरल दवाएं लेना जरूरी है। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यह नया स्ट्रेन दवाओं के खिलाफ असरदार नहीं है।

ये भी पढ़ें

H3N2 Flu Virus: सिर्फ 3 महीने और 49,000 लोग अस्पताल में भर्ती… क्या आप भी कर रहे हैं फ्लू को हल्के में लेने की गलती?
स्वास्थ्य
H3N2 Flu Virus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 02:53 pm

Hindi News / Health / H3N2 Flu Virus: वैक्सीन के बाद भी क्यों फैल रहा है ये फ्लू? एक ही सीजन में 1.2 लाख अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Headache After Soda: दिमाग में जहर घोल रही है ये ड्रिंक? सिरदर्द को मामूली समझने की गलती पड़ेगी भारी!

Headache After Soda
स्वास्थ्य

पीरियड्स दर्द से राहत! चाय और कॉफी के अलावा ये ड्रिंक्स मददगार

period Pain Relief, Menstrual Pain Remedies, Period Cramps Solution,
लाइफस्टाइल

शर्म, खामोशी और फिर मौत…Periods के दर्द से 19 साल की लड़की की गई जान, जानें इससे बचने के उपाय

Periods Pain Death
स्वास्थ्य

Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Healthy Teeth Benefits
स्वास्थ्य

Nipah Virus Update: बंगाल में निपाह का तांडव! 2 और नर्सें वायरस की चपेट में? स्वास्थ्य विभाग के उड़े होश

Nipah Virus Update
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.