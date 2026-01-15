H3N2 Flu Virus: वैक्सीन के बाद भी क्यों फैल रहा है ये फ्लू? एक ही सीजन में 1.2 लाख अस्पताल में भर्ती

H3N2 Flu Virus: इस सर्दी अमेरिका में फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर और हेल्थ एजेंसियां लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। जनवरी की शुरुआत तक फ्लू के कारण 1 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, हालात और गंभीर हो सकते हैं।