5 खराब आदतें जो धीमा कर रही है आपकी याददाश्त को

इन 6 आदतों से होती है याददाश्त कमजोर : These 6 habits weaken your memory तनाव में रहना यदि आप तनाव (habits weaken your memory) में रहते हैं तो इससे कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है,जिससे कारण याददाश्त प्रभावित होती है। यदि इसका लेवल बढ़ने लगता है तो याददाश्त कमजोर हो सकती है। इसलिए रोजाना योग, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जैसी आदतों को अपनी जीवनशैली में शामिल करें।

अनहेल्दी चीजें खाना संतुलित आहार (habits weaken your memory) के अभाव में मस्तिष्क को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, जिससे याददाश्त में कमी आ सकती है। मस्तिष्क के सही कार्य के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए, अपने आहार में फलों, सब्जियों और सूखे मेवों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

शराब और धूम्रपान का सेवन यदि आप शराब और स्मोक करते हैं तो इससे दिमाग की सेल्स को नुकसान होता है जिससे का प्रभाव आपकी याददाश्त पर पड़ता है, जिससे आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए।

नींद पूरी नहीं करना नींद से हम हमारे दिमाग को आराम देते हैं जिससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है। यदि हम भरपूर नींद नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, जिसका प्रभाव हमारी याददाश्त पर पड़ेगा। इसलिए हमें रोजाना 7 से 8 घंटे सोना चाहिए।

सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग सोशल मीडिया (habits weaken your memory) आपकी फोकस करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। जिसके प्रभाव आपकी याददाश्त पर पड़ता है और आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। आपको किताबें पढ़ने की आदत को अपनाना चाहिए।