Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Handshake Health Risk: सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं ये 7 खतरनाक बीमारियां, जानें बचाव के उपाय

Handshake Health Risk: जानें हाथ मिलाने से कौन-कौन सी 7 आम बीमारियां फैल सकती हैं और क्यों हाथ धोना या सैनेटाइज़र का इस्तेमाल करना सेहत के लिए बेहद जरूरी है।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 02, 2025

Handshake Health Risk

Handshake Health Risk (photo- gemini ai)

Handshake Health Risk: यह तो आप सभी ने सुना होगा कि हाथ मिलाना दोस्ती और शिष्टाचार का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण हाथ मिलाना ही आपको बीमार बना सकता है? जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो उनके हाथों में मौजूद जर्म हमारे हाथों में लग जाते हैं। फिर हम अनजाने में अपने मुंह, नाक या आंख को छू लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं 7 आम बीमारियां जो सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं और क्यों हाथ धोना बेहद जरूरी है।

सामान्य जुकाम (Common Cold)

जब कोई छींकता या खांसता है, उसके हाथों में वायरस आ जाते हैं। हाथ मिलाने से ये वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। नतीजा? छींक, बहती नाक, हल्का बुखार और थकान। छोटा सा असर लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान कर सकता है।

फ्लू (Influenza)

फ्लू वायरस हाथों पर घंटों तक जीवित रह सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना गंभीर फ्लू दे सकता है, जिसके लक्षण हैं तेज बुखार, बदन दर्द, ठंड लगना, थकान और खांसी। यह रोजमर्रा के काम को कई दिन के लिए बाधित कर सकता है।

कंजंक्टिवाइटिस (Pink Eye)

यह आंखों की सूजन और जलन की बीमारी हाथों के संपर्क से बहुत जल्दी फैलती है। अगर कोई अपनी संक्रमित आंख को छूकर हाथ मिलाए, तो वायरस दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। हाथ धोना इसे रोकने का सबसे आसान तरीका है।

हैंड, फुट और माउथ डिजीज

अकसर बच्चों में यह बीमारी हाथ, पैर और मुंह में ब्लिस्टर बनाती है। वायरस हाथों पर भी रह सकता है और हाथ मिलाने से फैल सकता है। यह बीमारी खुद ठीक हो जाती है लेकिन असुविधा और स्कूल मिस होने का कारण बन सकती है।

डायरिया वाले बैक्टीरिया (E. coli, Salmonella)

गंदे हाथों से ये बैक्टीरिया मुंह में जा सकते हैं और पेट में दस्त, ऐंठन, उल्टी और डिहाइड्रेशन पैदा कर सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोना सबसे जरूरी है।

ठंड के छाले (Cold Sores, Herpes)

होंठ या आसपास के छाले हाथों के संपर्क से फैल सकते हैं। हाथ धोकर हम संक्रमण और बार-बार होने वाले छालों से बच सकते हैं।

त्वचा के संक्रमण (Skin Infections)

साधारण लालिमा, खुजली या फुंसियां हाथ मिलाने से फैल सकती हैं। छोटी चोटों से ये संक्रमण और बढ़ सकते हैं।

हाथ धोने का महत्व

हाथ धोना ऐसा है जैसे स्वास्थ्य का रीसेट बटन दबा दिया। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोने से ज्यादातर जर्म खत्म हो जाते हैं। हाथ साफ रखने से न सिर्फ हम खुद बीमारियों से बचते हैं, बल्कि दूसरों तक भी संक्रमण नहीं फैलता।

जानें बचाव के उपाय

सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हाथ धोना। हाथ मिलाने के तुरंत बाद साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है, तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, अपने चेहरे को बिना हाथ धोए छूने से बचें, खासकर आंख, नाक और मुंह। भीड़-भाड़ में मास्क पहनें और व्यक्तिगत सामान साझा करने से बचें। नियमित रूप से अपने आस-पास की सतहों को साफ रखें। इन साधारण तरीकों से आप अपने और अपने परिवार को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Updated on:

02 Oct 2025 04:21 pm

Published on:

02 Oct 2025 04:08 pm

Hindi News / Health / Handshake Health Risk: सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं ये 7 खतरनाक बीमारियां, जानें बचाव के उपाय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Ear Cleaning Tips: साफ न किया कान तो सुनने की शक्ति हो सकती है कम, जानिए आसान घरेलू उपाय

Kaan Me Jama Mail Kaise Nikale,How To Remove Earwax,Home Remedies To Clean Earwax,
लाइफस्टाइल

Flu vs Common Cold : फ्लू या सर्दी : लक्षण, रिकवरी का समय और बचाव के सबसे आसान तरीके सब जानिए

Flu vs Common Cold difference
स्वास्थ्य

Kadhi Chawal Benefits and Side Effects: कढ़ी-चावल कब खाएं और कब नहीं?

Kadhi Chawal Benefits and Side Effects
लाइफस्टाइल

Lifestyle Health Risks: ऑफिस की कुर्सी से बीमारियां! डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी का खतरा, सर्वे में खुलासा

Office lifestyle health risks, Sitting job health problems, Diabetes risk in working professionals, Heart disease risk in office workers, Sedentary lifestyle health issues,
स्वास्थ्य

Stress Control Tips: अब रोज का तनाव मिनटों में हो सकता है छूमंतर, वैज्ञानिकों ने बताया स्ट्रेस कम करने का नया तरीका

Stress Control Tips
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.