Handshake Health Risk: सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं ये 7 खतरनाक बीमारियां, जानें बचाव के उपाय

Handshake Health Risk: यह तो आप सभी ने सुना होगा कि हाथ मिलाना दोस्ती और शिष्टाचार का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण हाथ मिलाना ही आपको बीमार बना सकता है? जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो उनके हाथों में मौजूद जर्म हमारे हाथों में लग जाते हैं। फिर हम अनजाने में अपने मुंह, नाक या आंख को छू लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं 7 आम बीमारियां जो सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं और क्यों हाथ धोना बेहद जरूरी है।
जब कोई छींकता या खांसता है, उसके हाथों में वायरस आ जाते हैं। हाथ मिलाने से ये वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। नतीजा? छींक, बहती नाक, हल्का बुखार और थकान। छोटा सा असर लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान कर सकता है।
फ्लू वायरस हाथों पर घंटों तक जीवित रह सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना गंभीर फ्लू दे सकता है, जिसके लक्षण हैं तेज बुखार, बदन दर्द, ठंड लगना, थकान और खांसी। यह रोजमर्रा के काम को कई दिन के लिए बाधित कर सकता है।
यह आंखों की सूजन और जलन की बीमारी हाथों के संपर्क से बहुत जल्दी फैलती है। अगर कोई अपनी संक्रमित आंख को छूकर हाथ मिलाए, तो वायरस दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। हाथ धोना इसे रोकने का सबसे आसान तरीका है।
अकसर बच्चों में यह बीमारी हाथ, पैर और मुंह में ब्लिस्टर बनाती है। वायरस हाथों पर भी रह सकता है और हाथ मिलाने से फैल सकता है। यह बीमारी खुद ठीक हो जाती है लेकिन असुविधा और स्कूल मिस होने का कारण बन सकती है।
गंदे हाथों से ये बैक्टीरिया मुंह में जा सकते हैं और पेट में दस्त, ऐंठन, उल्टी और डिहाइड्रेशन पैदा कर सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोना सबसे जरूरी है।
होंठ या आसपास के छाले हाथों के संपर्क से फैल सकते हैं। हाथ धोकर हम संक्रमण और बार-बार होने वाले छालों से बच सकते हैं।
साधारण लालिमा, खुजली या फुंसियां हाथ मिलाने से फैल सकती हैं। छोटी चोटों से ये संक्रमण और बढ़ सकते हैं।
हाथ धोना ऐसा है जैसे स्वास्थ्य का रीसेट बटन दबा दिया। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोने से ज्यादातर जर्म खत्म हो जाते हैं। हाथ साफ रखने से न सिर्फ हम खुद बीमारियों से बचते हैं, बल्कि दूसरों तक भी संक्रमण नहीं फैलता।
सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हाथ धोना। हाथ मिलाने के तुरंत बाद साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है, तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, अपने चेहरे को बिना हाथ धोए छूने से बचें, खासकर आंख, नाक और मुंह। भीड़-भाड़ में मास्क पहनें और व्यक्तिगत सामान साझा करने से बचें। नियमित रूप से अपने आस-पास की सतहों को साफ रखें। इन साधारण तरीकों से आप अपने और अपने परिवार को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं।
