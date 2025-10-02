Handshake Health Risk: सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं ये 7 खतरनाक बीमारियां, जानें बचाव के उपाय

Handshake Health Risk: यह तो आप सभी ने सुना होगा कि हाथ मिलाना दोस्ती और शिष्टाचार का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण हाथ मिलाना ही आपको बीमार बना सकता है? जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो उनके हाथों में मौजूद जर्म हमारे हाथों में लग जाते हैं। फिर हम अनजाने में अपने मुंह, नाक या आंख को छू लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं 7 आम बीमारियां जो सिर्फ हाथ मिलाने से फैल सकती हैं और क्यों हाथ धोना बेहद जरूरी है।