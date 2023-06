Heal Your Gut: खराब गट हेल्थ से हो सकती है ये शारीरिक व मानसिक परेशानियां

Heal Your Gut: क्या आपको अक्सर पेट फूलना, गैस, कब्ज, डायरिया और इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या आपको इन परेशानियों के साथ- साथ स्ट्रेस और एंग्जायटी भी महसूस होती है? यदि आपका जवाब हां है तो हो सकता है आपका गट हेल्थ खराब है। एक खराब गट हेल्थ कई तरह की शारीरिक व मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। इस आर्टिकल में जानिए क्या है वो परेशानियां जो एक खराब आंत स्वास्थ्य से हो सकती है :

Heal Your Gut, Heal Your Life: Impact of Gut Health on Physical, Mental Health