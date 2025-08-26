Health Myths: सफेद चावल दुश्मन नहीं, कॉफी हर बार दोस्त नहीं, 7 खाने से जुड़े झूठ और सच

Health Myths: अक्सर लोग सोचते हैं कि चावल मोटापा बढ़ाते हैं इसलिए डाइट में इन्हें हटाना ही ठीक है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कॉफी हमेशा हेल्दी होती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये धारणाएं हमेशा सही नहीं होतीं। हमारा खाना, हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डालता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सही समय और सही तरीके से चीजें खाएं। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के डॉक्टर ने रोजमर्रा की कुछ चीजों के बारे में साइंस पर आधारित जरूरी बातें बताई हैं।