Heart Attack Prevention: दिल को रखना है स्वस्थ तो आज ही बदलें ये 9 आदतें, एक्सपर्ट की सलाह

Heart Attack Prevention: आज की लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है। लोग पहले से ज्यादा बैठकर काम कर रहे हैं, नींद कम हो गई है, तनाव बढ़ गया है और ऊपर से बढ़ता प्रदूषण हमारी सेहत पर असर डाल रहा है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल तक जाने वाला खून का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है।