Heart Attack Prevention: दिल को रखना है स्वस्थ तो आज ही बदलें ये 9 आदतें, एक्सपर्ट की सलाह

Heart Attack Prevention (Photo- gemini ai)
Heart Attack Prevention: आज की लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है। लोग पहले से ज्यादा बैठकर काम कर रहे हैं, नींद कम हो गई है, तनाव बढ़ गया है और ऊपर से बढ़ता प्रदूषण हमारी सेहत पर असर डाल रहा है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल तक जाने वाला खून का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है।
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जैक वुल्फसन के अनुसार, कुछ आसान आदतें अपनाकर हम हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
डॉ. वुल्फसन बताते हैं कि प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। इसमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में जाकर सूजन पैदा करते हैं, जो धीरे-धीरे दिल की बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें।
मछली और सीफूड में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल को मजबूत बनाता है। जिन लोगों के शरीर में ओमेगा-3 ज्यादा होता है, उनमें हार्ट की बीमारी का खतरा कम होता है।
धूप लेना सिर्फ विटामिन D के लिए ही नहीं, बल्कि दिल के लिए भी फायदेमंद है। रोज थोड़ी देर धूप में बैठने से दिल की सेहत बेहतर होती है और ब्लॉकेज का खतरा कम हो सकता है।
नींद को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं, तो शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।
दिनभर बैठे रहने से दिल कमजोर होता है। इसलिए रोजाना थोड़ा-बहुत चलना-फिरना जरूरी है। आप वॉकिंग, साइकिलिंग या हल्की एक्सरसाइज से खुद को एक्टिव रख सकते हैं।
डॉ. वुल्फसन के मुताबिक, लगभग हर हार्ट अटैक के पीछे तनाव एक बड़ा कारण होता है। इसलिए मेडिटेशन, योग या अपनी पसंद का काम करके तनाव कम करने की कोशिश करें।
घर का वातावरण भी आपकी सेहत पर असर डालता है। घर में नमी, फंगस या गंदगी होने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए घर को साफ और हेल्दी रखें।
अपनी सेहत को लेकर अनुमान लगाने के बजाय समय-समय पर जांच कराना जरूरी है। इससे शरीर में किसी भी समस्या का जल्दी पता चल जाता है।
कुछ रिसर्च में यह सामने आया है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल दिल पर असर डाल सकता है। इसलिए मोबाइल और Wi-Fi का इस्तेमाल सीमित रखें, खासकर रात में। कुल मिलाकर, छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं।
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