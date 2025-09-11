Heart Attack Risk: रात को सोते समय क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क? जानिए एक्सपर्ट की राय

Silent Heart Attack While Sleeping: आप सोचते होंगे कि रात में सोत समय आपके साथ-साथ आपका शरीर भी आराम कर रहा होग। पर ऐसी नहीं है। आपका शरीर और दिल दोनों फुल एक्टिव रहते हैं। तनाव हार्मोन और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण रात में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दोगुना हो जाता है। इंस्टाग्राम पोस्ट के आधार पर रात में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दोगुना हो सकता है। साथ ही ये ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें लक्षणों का पता नहीं चलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।