Heart Attack Risk: रात को सोते समय क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क? जानिए एक्सपर्ट की राय

Silent Heart Attack While Sleeping: आप सोचते होंगे कि रात में सोत समय आपके साथ-साथ आपका शरीर भी आराम कर रहा होग। पर ऐसी नहीं है। आपका शरीर और दिल दोनों फुल एक्टिव रहते हैं। तनाव हार्मोन और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण रात में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दोगुना हो जाता है। इंस्टाग्राम पोस्ट के आधार पर रात में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दोगुना हो सकता है। साथ ही ये ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें लक्षणों का पता नहीं चलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि रात के समय दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि अचानक हार्मोन में उछाल और बढ़ता रक्तचाप आपके हृदय पर दवाब डालता है, जिससे अक्सर शुरुआती चेतावनी के संकेत अदृश्य हो जाते हैं।
रात में दिल का दौरा पड़ना कोई आम बात नहीं है। कई शारीरिक कारक आराम के दौरान दिल को ज्यादा कमजोर बना देते हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में, शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है।
रात में होने वाले दिल के दौरे अक्सर दिन में होने वाले दिल के दौरे से ज्यादा गंभीर होते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि इस समय लोग सो रहे होते हैं, जिससे सीने में तकलीफ, थकान या सांस फूलने जैसे शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानने में देरी हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया भी धीमी हो सकती है, और प्राकृतिक हार्मोनल परिवर्तनों के कारण हार्ट पर असर पड़ सकता है।