स्वास्थ्य

Heart Attack Risk: रात को सोते समय क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क? जानिए एक्सपर्ट की राय

Heart Attack Risk At Night: रात को जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर सबसे ज्यादा आराम कर रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि रात या सुबह-सुबह हार्ट अटैक होने की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 11, 2025

रात को सोते समय क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क? (Image Source: Chatgpt)

Silent Heart Attack While Sleeping: आप सोचते होंगे कि रात में सोत समय आपके साथ-साथ आपका शरीर भी आराम कर रहा होग। पर ऐसी नहीं है। आपका शरीर और दिल दोनों फुल एक्टिव रहते हैं। तनाव हार्मोन और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण रात में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दोगुना हो जाता है। इंस्टाग्राम पोस्ट के आधार पर रात में दिल का दौरा पड़ने का खतरा दोगुना हो सकता है। साथ ही ये ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें लक्षणों का पता नहीं चलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

आधी रात और सुबह-सुबह बढ़ता है दिल के दौरे का खतरा (Risk of Heart Attack At Midnight and Early Morning)

हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि रात के समय दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि अचानक हार्मोन में उछाल और बढ़ता रक्तचाप आपके हृदय पर दवाब डालता है, जिससे अक्सर शुरुआती चेतावनी के संकेत अदृश्य हो जाते हैं।

क्यों रात में होता है ज्यादा खतरा (Why Is There More Danger At Night)

रात में दिल का दौरा पड़ना कोई आम बात नहीं है। कई शारीरिक कारक आराम के दौरान दिल को ज्यादा कमजोर बना देते हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में, शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है।

रात के समय दिल का दौरा क्यों है खतरनाक? (Why Is Heart Attack Dangerous At Night)

रात में होने वाले दिल के दौरे अक्सर दिन में होने वाले दिल के दौरे से ज्यादा गंभीर होते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि इस समय लोग सो रहे होते हैं, जिससे सीने में तकलीफ, थकान या सांस फूलने जैसे शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानने में देरी हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया भी धीमी हो सकती है, और प्राकृतिक हार्मोनल परिवर्तनों के कारण हार्ट पर असर पड़ सकता है।

कैसे करें रात को हार्ट अटैक से बचाव? (How To Prevent Heart Attack At Night)

  • हल्का भोजन करें, जिससे रात में पाचन सही रहेगा और दिल पर दबाव नहीं पड़ेगा
  • समय पर सोएं, नींद पूरी होने से हृदय स्वस्थ रहता है
  • सोने से पहले वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा
  • तनाव कम लें
  • नियमित हेल्थ चेकअप कराएं

Heart Attack Risk: रात को सोते समय क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क? जानिए एक्सपर्ट की राय

