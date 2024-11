ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठने से बढ़ सकता है हार्ट का खतरा, जानिए कितनी देर तक ऑफिस में बैठ सकते हैं कुर्सी पर

शोध में 90 हजार ब्रिटिश लोग शामिल : 90 thousand British people involved in the research मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने लगभग 90 हजार ब्रिटिश लोगों को अपनी शोध में शामल किया और उनकी फिटनेस ट्रैकर्स से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर डिवाइसों को सात दिन तक उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए छोड दिया। ​अध्ययन में पाया गया कि लोग औसतन लगभग सारे दिन में लगभग 9.4 घंटे तक बैठे रहते हैं।

यह भी पढ़ें वजन कंट्रोल रखना है तो सर्दियों में नहीं करें इन 5 चीजों का सेवन क्या रहा अध्ययन का परिणाम : what was the result of the study जब ​लगभग आठ साल बाद जब प्रतिभागियों के दिल की सेहत का विश्लेषण किया तो पता चला कि 10.6 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहना दिल की विफलता का कारण हो सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि लोग हफ्ते में 150 मिनट का मध्यम से तेज व्यायाम करते थे जब भी उनमें यह खतरा मौजूद था। जब ​लगभग आठ साल बाद जब प्रतिभागियों के दिल की सेहत का विश्लेषण किया तो पता चला कि 10.6 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहना दिल की विफलता का कारण हो सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि लोग हफ्ते में 150 मिनट का मध्यम से तेज व्यायाम करते थे जब भी उनमें यह खतरा मौजूद था।

कैसे रखें दिल की सेहत को सही : How to keep your heart healthy शोध के सह-लेखक शान खुर्शीद का कहना है कि हमारे निष्कर्ष यहा तक पहुंचे कि ​यदि दिल को बेहतर रखना है तो आपको अपने निष्क्रिय समय को करना होगा। उन्होंने अपने सुझाव रखते हुए कहा कि आपके लिए 10.6 घंटे का निष्क्रिय समय एक महत्वपूर्ण सीमा है। यदि आप इसके बाद बैठते हैं तो यह दिल की बीमारियों के लिए खतरा है।

यह शोध “जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी” में प्रकाशित हुआ और इसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के वैज्ञानिक सत्र 2024 में पेश किया गया। दिल की सेहत के लिए एक स्पष्ट संदेश है: सक्रिय रहें और निष्क्रियता के समय को घटाएं।