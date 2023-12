हार्ट से जुड़े इन मिथकों को दूर करना जरुरी , हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताई सच्चाई

Submitted by:

इस स्थिति में अगर शीघ्र ही धमनियों में आई रुकावट को फिर से दूर नहीं किया जाता है तो हार्ट का वह हिस्सा कमजोर होने लगता है। इससे हृदय कमजोर होकर अपनी संकुचन क्षमता खोने लगता है। इस तरह रोगी की हालत गंभीर होने लगती है और कई बार तो इससे मृत्यु तक हो जाती है।

Heart disease myths It's time to clear the air