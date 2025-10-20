Heart Health: न सिर्फ कान, दिल भी है खतरे में,पटाखों की आवाज बन सकती है दिल के लिए खतरा

ज्यादातर पटाखों की आवाज 130 से लेकर 143 डेसीबल तक पहुंच जाती है, वो भी सिर्फ 4 मीटर की दूरी पर। इतनी तेज आवाज का असर सीधे शरीर के नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिससे अचानक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब है कि शरीर तनाव की स्थिति में चला जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।बार-बार या लंबे समय तक ऐसी स्थिति से गुजरने पर दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर कोई पहले से हृदय रोग से पीड़ित है, तो यह स्थिति हार्ट अटैक तक पहुंचा सकती है।