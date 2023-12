Submitted by:

डायबिटीज में हाई शुगर फेफड़ों की खास कोशिकाओं को बिगाड़ देता है, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. नतीजा ये होता है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाए या कुछ दवाएं ली जाएं तो इम्यून सिस्टम ठीक हो सकता है और संक्रमण से लड़ सकता है.

High blood sugar in diabetes increases the risk of lung infections