14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

बिना दवा HIV कंट्रोल! जानिए कैसे बिना इलाज मरीज के शरीर से गायब हुआ वायरस

HIV remission case: नॉर्वे के एक मरीज में HIV बिना दवा के कंट्रोल में है। Nature Medicine में पब्लिश इस रिसर्च ने नई उम्मीद जगाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 14, 2026

HIV remission case

HIV remission case (photo- gemini ai)

HIV remission case: नॉर्वे के Oslo में एक 63 साल के व्यक्ति का मामला सामने आया है, जिसने HIV के इलाज को लेकर उम्मीद जगा दी है। इस केस को मशहूर जर्नल Nature Medicine में पब्लिश किया गया है। खास बात ये है कि इस मरीज के शरीर में अब HIV वायरस बिना दवा के भी नजर नहीं आ रहा।

क्या है पूरा मामला?

यह व्यक्ति साल 2006 से HIV से संक्रमित था और नियमित दवाएं लेकर अपना इलाज कर रहा था। साल 2020 में उसे एक ब्लड डिसऑर्डर (myelodysplastic syndrome) के इलाज के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया गया। यह ट्रांसप्लांट उसके भाई के स्टेम सेल से किया गया, जिसमें एक खास तरह का जेनेटिक म्यूटेशन था, जो HIV को शरीर की कोशिकाओं में घुसने से रोकता है।

कैसे हुआ इतना बड़ा बदलाव?

ट्रांसप्लांट के करीब 2 साल बाद डॉक्टरों ने उसकी HIV की दवाएं बंद कर दीं। हैरानी की बात ये है कि अब 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है और उसके शरीर में वायरस वापस नहीं आया। डॉक्टरों ने ब्लड, बोन मैरो और आंत (gut) तक की जांच की, जहां HIV आमतौर पर छिपकर रहता है, लेकिन कहीं भी वायरस का कोई निशान नहीं मिला।

क्या सच में HIV खत्म हो गया?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लॉन्ग-टर्म रेमिशन है, यानी वायरस फिलहाल पूरी तरह कंट्रोल में है और नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी Berlin patient और London patient जैसे कुछ केस सामने आए थे, जिनमें ऐसे ही रिजल्ट मिले थे। लेकिन ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ हैं।

क्या यह हर मरीज के लिए इलाज है?

यहां सबसे जरूरी बात समझनी चाहिए, यह तरीका हर किसी के लिए संभव नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत जटिल और रिस्की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर कैंसर या गंभीर ब्लड बीमारी में ही किया जाता है। इसमें जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए इसे सिर्फ HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता।

इस रिसर्च से क्या सीख मिली?

इस केस से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि HIV शरीर में कहां छिपता है और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या जरूरी है। खासकर यह जेनेटिक म्यूटेशन (CCR5 जैसा) भविष्य में नए इलाज का रास्ता खोल सकता है।

नियमित दवाएं ही सबसे सुरक्षित

यह केस कोई तैयार इलाज नहीं है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद जरूर है। इससे पता चलता है कि सही तकनीक और रिसर्च के जरिए HIV को कंट्रोल या शायद खत्म भी किया जा सकता है। फिलहाल, मरीजों के लिए नियमित दवाएं ही सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका हैं, लेकिन यह खोज भविष्य में इलाज की दिशा बदल सकती है।

ये भी पढ़ें

पूर्व मंगेतर ने जबरदस्ती लगाया HIV का इंजेक्शन, परेशान युवती ने दी जान
राष्ट्रीय
crime

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Apr 2026 04:51 pm

Hindi News / Health / बिना दवा HIV कंट्रोल! जानिए कैसे बिना इलाज मरीज के शरीर से गायब हुआ वायरस

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Prevention: कैंसर से बचने के लिए विशेषज्ञ ने बताया SMART फॉर्मूला! जानें यह कैसे करता है काम

cancer prevention
स्वास्थ्य

क्या फिर लौट रहा है कोविड जैसा खतरा? हर दूसरे घर में लोग बीमार

Delhi NCR Viral Fever
स्वास्थ्य

Alwar: निजी अस्पतालों की 24 घंटे की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप; मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

अलवर

HIV in Pakistan : पाकिस्तान में एड्स से हाहाकार! 331 HIV पॉजिटिव, जानिए क्या है पूरा मामला

HIV in Pakistan Latest News, 331 Children found HIV Positive, Pak Govt Hospital Big mistake exposed,
स्वास्थ्य

RO Water Side Effects: आप भी पी रहे हैं डेड वॉटर, RO पानी को लेकर डॉक्टर क्यों कहते हैं ऐसा?

RO water Side effect
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.