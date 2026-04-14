बिना दवा HIV कंट्रोल! जानिए कैसे बिना इलाज मरीज के शरीर से गायब हुआ वायरस

ट्रांसप्लांट के करीब 2 साल बाद डॉक्टरों ने उसकी HIV की दवाएं बंद कर दीं। हैरानी की बात ये है कि अब 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है और उसके शरीर में वायरस वापस नहीं आया। डॉक्टरों ने ब्लड, बोन मैरो और आंत (gut) तक की जांच की, जहां HIV आमतौर पर छिपकर रहता है, लेकिन कहीं भी वायरस का कोई निशान नहीं मिला।