Home remedies for liver detox : लीवर डिटॉक्स के घरेलू नुस्खे बेकार हैं: आईएमए

कोच्चि में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय लीवर अध्ययन संघ (INASL-2024) की 32वीं वार्षिक वैज्ञानिक बैठक में अपने संबोधन में डॉ जयदेवन ने कहा कि लीवर की रक्षा के लिए ऐसे कृत्रिम उपायों या शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस अंग में अपने ही अपशिष्ट उत्पादों के साथ-साथ सेवन किए गए पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता होती है।



Home remedies for liver detox : लीवर खुद को साफ करने में सक्षम The liver is able to clean itself गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा “आजकल बहुत से लोग डिटॉक्स (Liver detox) शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह दिमाग से विषाक्त विचारों को साफ करने की प्राचीन मान्यता से जुड़ा है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट के माध्यम से लीवर को साफ करना संभव नहीं है, ।



Home remedies for liver detox

स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया पर स्वयंभू स्वास्थ्य विशेषज्ञों पर भरोसा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी, जिनके पास अक्सर उचित ज्ञान की कमी होती है या व्यावसायिक हित होते हैं।

फैटी लीवर की बढ़ती समस्या The growing problem of fatty liver शरीर का सबसे बड़ा अंग होने के नाते, लीवर (Liver) एक रसायन प्रयोगशाला की तरह काम करता है, जो पेट में प्रवेश करने वाले लाभकारी और हानिकारक पदार्थों को कुशलतापूर्वक छाँटता है। हालांकि, प्रारंभिक अवस्था में लीवर की बीमारी अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाती है।

Home remedies for liver detox जीवनशैली से संबंधित बीमारियों के बढ़ने के साथ-साथ भारत में नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लीवर डिजीज (NAFLD) और नॉन-अल्कोहॉलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) जैसी फैटी लीवर की बीमारियां खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं।

पिछले महीने, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, जो स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ने कहा कि हर तीसरे भारतीय को फैटी लीवर (Fatty liver) है, जो टाइप 2 डायबिटीज और अन्य चयापचय विकारों से पहले होता है।



शराब और अस्वस्थ जीवनशैली से बढ़ रहा खतरा Alcohol and unhealthy lifestyles increase the risk

इस बीच, सम्मेलन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने शराब के सेवन और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण फैटी लीवर (Fatty liver) की बीमारी की बढ़ती प्रचलन पर प्रकाश डाला और धोखे और शॉर्टकट पर भरोसा करने के बजाय शुरुआती निवारक जीवनशैली के उपाय करने की सलाह दी। प्रमुख सिफारिशों में शराब छोड़ना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, चीनी का सेवन नियंत्रित करना, नियमित व्यायाम करना और संतुलित आहार अपनाना शामिल है।

(आईएएनएस)।