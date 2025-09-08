Patrika LogoSwitch to English

कैसे Dipika Kakar की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ने बचाई उनकी जान, डॉक्टर से जानिए समय पर Blood Test क्यों जरूरी है?

Dipika Kakar Blood Test Report: दीपिका कक्कड़ की कैंसर से जंग में समय पर ब्लड टेस्ट करवाने की अहमियत। जानिए कैसे उनकी जांच ने उन्हें बचाया और आपको भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी टिप्स।

भारत

Dimple Yadav

Sep 08, 2025

Dipika Kakar Blood Test Report
Dipika Kakar Blood Test Report (Photo- व्लॉग से ली गई तस्वीर)

Dipika Kakar Blood Test Report: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की जिंदगी में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, जब उन्हें लिवर कैंसर स्टेज 2 का पता चला। शुरुआती दौर में ही उनके पेट में एक टेनिस बॉल जितना ट्यूमर पाया गया था। इस गंभीर बीमारी ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दीपिका ने समय रहते अपनी हेल्थ चेकअप करवा ली थी। यही सही समय पर की गई जांच उनके लिए वरदान साबित हुई।

हाल ही में दीपिका ने अपने फैंस के साथ एक इमोशनल व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हाल की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। उनके पति शोएब इब्राहिम ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि इंशाल्लाह आगे भी सब ठीक रहेगा। दीपिका इमोशनल होकर फैंस से अपील करती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो आइए सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता से जानते हैं कि समय पर ब्लड टेस्ट करवाना क्यों जरूरी है।

समय पर ब्लड टेस्ट करवाने का बड़ा फायदा

समय-समय पर ब्लड टेस्ट करवाने से न सिर्फ गंभीर बीमारियों का जल्द पता चलता है, बल्कि कई बार छोटी-छोटी परेशानियां भी बड़ी बीमारी बनने से बच जाती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों का सही समय पर पता चलना इलाज को आसान और असरदार बनाता है। दीपिका की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। यदि उन्होंने यह जांच समय पर नहीं करवाई होती, तो समस्या बिगड़ती चली जाती।

ब्लड टेस्ट से सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि हॉर्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डिफिशिएंसी, एनीमिया, थायरॉयड की समस्याएं, लिवर और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी पता लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा, यह टेस्ट यह भी बताता है कि आपके शरीर में किसी भी तरह की इनफेक्शन या सूजन तो नहीं चल रही है।

दीपिका का फैंस के लिए संदेश

दीपिका ने बताया कि कई बार जिन टेबलेट्स का डोज उन्हें दिया जाता है, वे बहुत ही भारी होते हैं और शरीर पर साइड इफेक्ट्स डालते हैं। इसके बावजूद, उन्होंने खुद को मोटिवेट रखा और फैंस की दुआओं से लगातार लड़ाई लड़ती रहीं। उन्होंने सबको यही सलाह दी कि अपनी सेहत की अनदेखी ना करें। समय पर ब्लड टेस्ट करवाना आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखने में एक बड़ा कदम हो सकता है।

Published on:

08 Sept 2025 06:13 pm

Hindi News / Health / कैसे Dipika Kakar की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ने बचाई उनकी जान, डॉक्टर से जानिए समय पर Blood Test क्यों जरूरी है?

