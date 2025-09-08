कैसे Dipika Kakar की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ने बचाई उनकी जान, डॉक्टर से जानिए समय पर Blood Test क्यों जरूरी है?

Dipika Kakar Blood Test Report: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की जिंदगी में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, जब उन्हें लिवर कैंसर स्टेज 2 का पता चला। शुरुआती दौर में ही उनके पेट में एक टेनिस बॉल जितना ट्यूमर पाया गया था। इस गंभीर बीमारी ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दीपिका ने समय रहते अपनी हेल्थ चेकअप करवा ली थी। यही सही समय पर की गई जांच उनके लिए वरदान साबित हुई।