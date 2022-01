स्वास्थ रहने के लिए कितना एक्सरसाइज करना हो सकता है लाभदायक

यदि आप भी मोटापे का शिकार हो गए हैं। या आप चाहते हैं कि आप पढ़ रहे तो आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज जरूर शामिल करना चाहिए।

यह तो हम सब जानते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कितना जरूरी है। परंतु क्या आप इस बात को जानते हैं कि कितना एक्सरसाइज आपकी बॉडी को तंदुरुस्त और अंदर से फिट रख सकता है। या फिर आपके बॉडी के हिसाब से आपको दिन में कितने घंटे और कौन से एक्सरसाइज करने की जरूरत है । आज के इस आर्टिकल में यही बताने जा रहे हैं। कि स्वस्थ रहने के लिए आपको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए।चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए जरूरी नहीं रोजाना हार्ड वर्कआउट ही किया जाए। कुछ सामान्य सी बातों को ध्यान में रखकर भी फिट रहा जा सकता है। फिट रहने के लिए रोजाना नियमित तौर पर की जाने वाली 30 मिनट की एक्सरसाइज भी काफी प्रभावी रहती है। ऐसे में रोजाना 30 मिनट तक कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कार्डियो में कई तरह की एक्सरसाइज आती हैं जैसे ब्रिस्क वॉक, स्किपिंग, स्विमिंग और साइक्लिंग आदि।

How much exercise do I need to stay healthy