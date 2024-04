रोजाना कितना चलना चाहिए वजन कम करने के लिए?

तो सवाल ये है कि वजन कम करने के लिए रोज कितना चलना चाहिए? How much should you walk daily to lose weight? Benefits of walking daily : आमतौर पर, वजन कम करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिन में कम से कम 1 घंटा चलने की सलाह देते हैं. इससे आप 200 से 350 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं.

इसके अलावा, आप अपने लिए ये लक्ष्य भी रख सकते हैं: लेकिन सिर्फ समय ही काफी नहीं है. चलने की गति भी मायने रखती है. जितनी तेज आप चलेंगे, उतनी ही ज्यादा कैलोरी आप बर्न कर पाएंगे.

10,000 कदम रोज चलना: ये एक आसान तरीका है अपनी गतिविधि को मापने का. आप स्मार्टफोन ऐप या पेडोमीटर की मदद से अपने कदम गिन सकते हैं.



तेज चलने के छोटे बूस्ट शामिल करें: अपनी रोज़ की वॉक के दौरान बीच-बीच में 5 मिनट के लिए थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें.

याद रखें: - किसी भी नई एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

- धीरे-धीरे शुरुआत करें और फिर धीरे-धीरे समय या दूरी बढ़ाएं.

- चलते समय आरामदायक कपड़े और अच्छे जूते पहनें.

- पानी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें.





यहां कुछ अन्य टिप्स दिए गए हैं: रोजाना चलने की कोशिश करें: यदि आप हर दिन 30 मिनट नहीं चल सकते हैं, तो कम से कम 10 मिनट की टहलने का लक्ष्य रखें.

कदमों को गिनें: आप फिटनेस ट्रैकर या मोबाइल ऐप की मदद से अपने रोज़ाना कदमों को गिन सकते हैं. वजन कम करने के लिए लक्ष्य रखें रोज़ाना कम से कम 10,000 कदम चलने का.

तेज चलना (brisk walking): जितनी तेज़ आप चलते हैं, उतनी ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और वजन कम करने में तेजी आती है.

सलाह: किसी भी नए व्यायाम को शुरू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें.



यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:

वजन कम करने के लिए: आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी बर्न करने की आवश्यकता है. आप अपनी कैलोरी ज़रूरत (calorie needs) का अनुमान लगाने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं.

स्वास्थ्य लाभ: चलने से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है.

अन्य व्यायाम: वजन कम करने के लिए आप अन्य व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना भी कर सकते हैं.



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।