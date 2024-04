गर्मियों में बढ़ सकता है किडनी स्टोन का खतरा, जानिए बचाव के उपाय

जयपुरPublished: Apr 10, 2024 12:22:28 pm Submitted by: Manoj Kumar

गर्मियों के मौसम में किडनी स्टोन का खतरा विशेष रूप से उच्च होता है। इस समय शरीर में तापमान बढ़ने से प्राकृतिक तरीके से पसीना की मात्रा कम होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे किडनी स्टोन के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, इस समय विशेष सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Symptoms of kidney stones : गर्मियों में किडनी समस्याएं काफी प्रमुख होती हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण डिहाइड्रेशन, यानी शरीर की अपचया होना है। किडनी स्टोन (Kidney stones) को रोकने का सबसे सरल और सफल तरीका है शरीर को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों से भरपूर रखना। इसका मतलब है कि गर्मियों में उचित पानी, नारियल पानी, लेमनेड, तरबूज, खीरा आदि का सेवन बढ़ाया जाना चाहिए।



किडनी स्टोन(Kidney stones) के सामान्य लक्षणों में पीठ और बाजू में तेज ऐंठन या दर्द होने लगता है। दर्द अक्सर पेट के निचले हिस्से या कमर में चला जाता है, और ये दर्द आ और जा सकता है, क्योंकि शरीर पथरी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है।



- बार-बार प्रेशर से पेशाब करने की जरूरत

- पेशाब (यूरिन) के दौरान जलन महसूस होना।

- पेशाब ब्लड की वजह से गहरा या लाल हो जाता है। कभी-कभी यूरिन में केवल थोड़ी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स होते हैं।

- मिचली और उल्टी।

- पुरुषों पेशाब वाली जगह पर दर्द महसूस हो सकता है।

- किडनी स्टोन को रोकने के लिए क्या करें

- पीठ और बाजू में तेज दर्द

- पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द

- पेशाब में जलन

- पेशाब में खून आना









गर्मी के मौसम में किडनी स्टोन (Kidney stones) का खतरा बढ़ जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन, पसीना, और कम पानी पीना शामिल हैं। डिहाइड्रेशन: गर्मी में पसीना ज्यादा आता है, जिससे शरीर से पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी से पेशाब गाढ़ा हो जाता है और किडनी में खनिज पदार्थ जमा होने लगते हैं। ये जमा हुए खनिज पदार्थ धीरे-धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं। पसीना: पसीने के साथ शरीर से सोडियम और कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थ भी निकल जाते हैं। यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो ये खनिज पदार्थ किडनी में जमा होने लगते हैं और किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। कम पानी पीना: गर्मी में लोगों को कम प्यास लगती है, जिसके कारण वे कम पानी पीते हैं। कम पानी पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है।

किडनी स्टोन (Kidney stones) को रोकने का सबसे सरल और साधारण तरीका है अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना। गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए। इस मौसम में एक्सरसाइज करते समय भी लिक्विड लेते रहें। सादे पानी से लेकर फलों के रस और सब्जियों के रस तक पीना चाहिए। किडनी स्टोन से बचाव के उपाय: Ways to prevent kidney stones: पर्याप्त पानी पीएं: गर्मी में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए।

फलों और सब्जियों का सेवन करें: फल और सब्जियां पानी से भरपूर होते हैं और इनमें मौजूद फाइबर किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

कैल्शियम और ऑक्सालेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें: कैल्शियम और ऑक्सालेट किडनी स्टोन के मुख्य कारण होते हैं।

नियमित व्यायाम करें: व्यायाम करने से शरीर से पसीना निकलता है, जिससे किडनी में जमा हुए खनिज पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।

अल्कोहल और कैफीन का सेवन कम करें: अल्कोहल और कैफीन शरीर से पानी की कमी करते हैं, जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ और शुगर इनटेक को बैलेंस करने के लिए, बिना कैलोरी या कम कैलोरी वाले ड्रिंक्स पीना सबसे अच्छा है। एल्कोहलिक ड्रिंक्स से बचें क्योंकि वे तरल पदार्थ की हानि और अनावश्यक कैलोरी को बढ़ाते हैं।