IIT BHU छात्र की हार्ट अटैक से मौत, क्यों बढ़ रहा युवाओं में दिल का खतरा?

अनूप सिंह आजमगढ़ के रहने वाले थे। बुधवार सुबह उन्हें तबियत बिगड़ने पर हॉस्टल के साथियों ने बीएचयू इमरजेंसी लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छात्र पीसी रे हॉस्टल में कमरा नंबर 113 में रह रहे थे। घटना से परिसर में गम का माहौल है और सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा क्यों तेजी से बढ़ रहा है।