Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

IIT BHU छात्र की हार्ट अटैक से मौत, क्यों बढ़ रहा युवाओं में दिल का खतरा?

BHU student Heart Attack: बीएचयू के छात्र की हार्ट अटैक से मौत ने युवाओं में दिल की बीमारियों का खतरा उजागर किया। जानें हार्ट अटैक के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Sep 03, 2025

BHU student Heart Attack
BHU student Heart Attack -symbolic (photo- chatgtp)

BHU student Heart Attack: हार्ट अटैक अब सिर्फ उम्रदराज लोगों की बीमारी नहीं रह गई है। इसकी जद में अब युवा भी आ रहें हैं। दरअसल, वाराणसी के आईआईटी बीएचयू से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र अनूप सिंह चौहान की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई।

अनूप सिंह आजमगढ़ के रहने वाले थे। बुधवार सुबह उन्हें तबियत बिगड़ने पर हॉस्टल के साथियों ने बीएचयू इमरजेंसी लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छात्र पीसी रे हॉस्टल में कमरा नंबर 113 में रह रहे थे। घटना से परिसर में गम का माहौल है और सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा क्यों तेजी से बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

Heart Disease Rates: हर 34 सेकेंड में दिल की बीमारी से एक व्यक्ति की मौत, जानिए किन देशों में हैं हार्ट अटैक अधिक मामले
स्वास्थ्य
Heart Disease Rates

युवाओं में हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा

पहले हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब यह समस्या युवाओं में तेजी से देखने को मिल रही है। 20 से 30 साल के उम्र वर्ग में अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव, असंतुलित दिनचर्या, फास्ट फूड, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों में कमी इसके बड़े कारण हैं।

हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत

युवाओं में अचानक हार्ट अटैक आने से अक्सर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण पहले से दिखाई देने लगते हैं। जैसे सीने में दर्द या भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक थकान, पसीना आना और चक्कर महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना। इन लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है।

पढ़ाई और तनाव का दबाव

इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाई करने वाले छात्रों में मानसिक दबाव काफी बढ़ा हुआ रहता है। नींद की कमी, अनियमित खान-पान और लगातार स्ट्रेस दिल पर नकारात्मक असर डालते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर तनाव लगातार बना रहे तो यह हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है।

बचाव कैसे करें?

यदि आप इस गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज या योग करें, संतुलित आहार लें, तैलीय और जंक फूड से बचें, पर्याप्त नींद लें और रात जागने की आदत से बचें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें ध्यान, मेडिटेशन या हॉबी अपनाएं। सााथ ही सालाना हेल्थ चेकअप कराएं, खासकर दिल की जांच करवा लें।

ये भी पढ़ें

Cardiac Aging: कम उम्र में बूढ़ा हो रहा दिल, Millennials और Gen Z को क्यों सताने लगी है Early Heart Disease?
स्वास्थ्य
Cardiac Aging

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

03 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Health / IIT BHU छात्र की हार्ट अटैक से मौत, क्यों बढ़ रहा युवाओं में दिल का खतरा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट