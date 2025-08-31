Cardiac Aging: कम उम्र में बूढ़ा हो रहा दिल, Millennials और Gen Z को क्यों सताने लगी है Early Heart Disease?

इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। लंबे समय तक ऑफिस में बैठकर काम करना, एक्सरसाइज़ ना करना, जंक फूड, ज्यादा चीनी-नमक, अल्कोहल और नींद की कमी सब मिलकर दिल पर बोझ डाल रहे हैं। ऊपर से लगातार सोशल मीडिया, लेट-नाइट मेल्स और वर्क प्रेशर, दिमाग को कभी आराम नहीं करने देते। ये स्ट्रेस शरीर को हमेशा “फाइट-ऑर-फ्लाइट मोड” में रखता है। यानी दिल की धड़कन तेज, बीपी हाई और स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ते रहते हैं।