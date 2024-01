बिना चीर-फाड़ के त्वचा की बीमारियों का पता लगाएगा आईआईटी मद्रास का नया उपकरण

Submitted by:

आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो त्वचा की 2 मिमी तक की गहराई तक स्थित बीमारियों का पता लगा सकता है।

IIT Madras new device can diagnose skin conditions in real-time