भोजन में शामिल करें ये 7 जादुई चीजें, कैंसर होगा दूर

कैंसर लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। लेकिन घबराएं नहीं, स्वस्थ आहार अपनाकर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक चीजों के बारे में जिन्हें कैंसर से लड़ने में आपकी मदद कर सकती हैं:

Include these 7 magical things in your food, cancer will go away