Last Sawan Somvar Vrat 2022: सावन के आखरी सोमवारी व्रत के दौरान करें इन चीजों का सेवन, रहेंगे आप हमेशा स्वस्थ

Last Sawan Somvar Vrat 2022: आज सावन का आखरी सोमवार है। सावन के आखरी सोमवारी व्रत में आपको अपनी खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं सावन के इस आखरी सोमवारी व्रत में क्या चीजें खा सकते हैं।

Last Sawan Somvar Vrat 2022: आज सावन का आखरी सोमवारी व्रत है। सावन सोमवार व्रत में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना की जाती है। इस व्रत में लोग पूरी श्रद्धा के साथ हर एक-एक नियम का पालन करते है। ऐसे में व्रत रखने के दौरान आपको खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना पड़ेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज हम आपको सावन के इस आखरी सोमवारी व्रत पर कुछ ऐसी चीजों का सेवन करने के बारे में बता रहे है, जिसका सेवन करने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो आइए जानते है इन चीजों के बारे में

Include these foods in your diet during last sawan somvar vrat