भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा Hydrogels बनाने का नया मंत्र

Create Hydrogels with Just Five Amino Acids : कोलकाता में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान बोस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है।

जयपुर•Nov 01, 2024 / 10:01 am• Manoj Kumar

Indian Scientists Discover a New Method to Create Hydrogels

Create Hydrogels with Just Five Amino Acids : हाल ही में कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत आने वाले बोस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से उन्होंने सार्स-सीओवी-1 वायरस के मात्र पांच अमीनो एसिड का उपयोग करके हाइड्रोजेल (Hydrogels) बनाने में सफलता पाई है। यह खोज दवा वितरण की विधियों में सुधार करने और दुष्प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।