Iron Deficiency: जीभ से लेकर मुँह में ऐसे हो सकते हैं बदलाव आयरन की कमी के कारण, इन लक्षणों को न करें अनदेखा

Iron Deficiency: आयरन की कमी होने पर व्यक्ति के शरीर में थकावट जल्दी होने लग जाती है। आयरन की कमी से ज्यादातर महिलाएं जल्दी शिकार होती हैं। इसके कमी के मुख्य कारणों कि बात करें तो पीरियड्स, खराब डाइट ये सारी ऐसी चीजें आयरन की कमी के मुख्य कारण होते हैं।

Updated: April 11, 2022 11:57:00 am

शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बना के रखना चाहते हैं तो आयरन एक बेहद जरूरी पोषक तत्व होता है। आयरन ही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का संचार करता है। आयरन की कमी यदि बॉडी में हो जाती है तो शरीर में प्रचुर मात्रा में लाल रंग की कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। अक्सर एनीमिया की समस्या अधिकतर महिलाओं में ज्यादातर पाई जाती है। इसलिए आयरन की कमी होने पर शरीर में ऐसे संकेत दिखने लग जाते हैं जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए।

iron deficiency causes and symptoms in hindi