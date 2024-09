Petroleum jelly safe : क्या पेट्रोलियम जेली का उपयोग त्वचा के लिए सुरक्षित है, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

पेट्रोलियम जेली पर एक्सपर्ट्स की राय Experts’ opinion on petroleum jelly विशषज्ञ कहते हैं कि इसके विषाक्त न होने पर भी, इसका सेवन सुरक्षित नहीं हो सकता।” उन्होंने यह बताया कि विशषज्ञ कहते हैं कि इसके विषाक्त न होने पर भी, इसका सेवन सुरक्षित नहीं हो सकता।” उन्होंने यह बताया कि पेट्रोलियम जेली का सेवन करने से पेट में दर्द, उल्टी, पेचिश और आंतों में बंधन की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा, “यह इसलिए हो सकता है क्योंकि पेट्रोलियम जेली गाढ़ी, चिकनी और पाचन में कठिनाई पैदा कर सकती है।

कब करें पेट्रोलियम जेली का उपयोग When to use petroleum jelly होठों और पलकों सहित रूखी त्वचा के लिए रूखी त्वचा पर पपड़ी हो सकती है, खुजली हो सकती है, दरारें पड़ सकती हैं और खून भी निकल सकता है। मलहम लोशन की तुलना में पेट्रोलियम जेली (Petroleum jelly) अधिक प्रभावी और कम जलन पैदा कर सकती है। रूखी त्वचा के लिए, जिसमें होंठ और पलकें शामिल हैं, पेट्रोलियम जेली लगाएँ। पलकों की त्वचा पतली होती है और जलन पैदा कर सकती है। पलकें रूखी और परतदार हो जाती हैं तो पेट्रोलियम जेली लगाएँ। पेट्रोलियम जेली तब लगाएँ जब त्वचा नम है।

घायल त्वचा को ​ठीक करने के लिए छोटे घावों के लिए, पेट्रोलियम जेली का उपयोग करें। यह घाव को सूखने और पपड़ी बनने से बचाएगा। निशान को बड़ा, गहरा या खुजलीदार होने से भी रोकेगा। घाव को रोजाना साफ किया जाता है, तो एंटी-बैक्टीरियल मलहम की आवश्यकता नहीं है।

घर्षण के लिए घर्षण एक दर्दनाक त्वचा जलन है जो शरीर के अंगों के आपस में रगड़ने या कपड़ों से रगड़ने से होती है। छाले हो सकते हैं, पैरों या जांघों जैसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर पैट्रोलियम जेली लगाएं।

नाखूनों को हाइड्रेट करने के लिए यदि आप नियमित रूप से मैनीक्योर और पेडीक्योर कराते हैं, तो अपने नाखूनों और क्यूटिकल्स के बीच पेट्रोलियम जेली लगाएं। इससे भंगुरता कम होगी और आपके नाखूनों को टूटने से बचाने में मदद मिलेगी। बेहतरीन परिणामों के लिए, इसका उपयोग नाखूनों के नम होने पर करें।

