Cancer Vaccine : फेफड़ों से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक, एक दवा जो 8 से ज्यादा कैंसर पर है भारी!

Cancer Vaccine : कैंसर के इलाज में पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और इसमें इम्यूनोथेरेपी दवाओं का अहम रोल है। ऐसी ही एक दवा है Keytruda, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेम्ब्रोलिज़ुमैब कहा जाता है। इसे बनाने वाली कंपनी Merck & Co. है, और इसे सबसे पहले 2014 में अमेरिका की U.S. Food and Drug Administration ने मंजूरी दी थी। भारत में भी इसे Drug Controller General of India कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए अप्रूव कर चुका है।