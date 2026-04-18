18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Vaccine : फेफड़ों से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक, एक दवा जो 8 से ज्यादा कैंसर पर है भारी!

Cancer Vaccine : कीट्रूडा (Pembrolizumab) एक नई इम्यूनोथेरेपी दवा है जो शरीर की इम्यूनिटी को कैंसर से लड़ने में मदद करती है। जानिए यह किन कैंसर में असरदार है और इसके फायदे-नुकसान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 18, 2026

Cancer Vaccine

Cancer Vaccine (Photo- chatgtp)

Cancer Vaccine : कैंसर के इलाज में पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और इसमें इम्यूनोथेरेपी दवाओं का अहम रोल है। ऐसी ही एक दवा है Keytruda, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेम्ब्रोलिज़ुमैब कहा जाता है। इसे बनाने वाली कंपनी Merck & Co. है, और इसे सबसे पहले 2014 में अमेरिका की U.S. Food and Drug Administration ने मंजूरी दी थी। भारत में भी इसे Drug Controller General of India कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए अप्रूव कर चुका है।

यह दवा काम कैसे करती है?

आम भाषा में समझें तो कैंसर सेल्स शरीर से छिपने के लिए एक तरह का मास्क पहन लेते हैं, जिसे PD-L1 प्रोटीन कहते हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देता है। Keytruda इस मास्क को हटाने का काम करती है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी खुद कैंसर को पहचानकर उस पर हमला करने लगती है। जैसा कि डॉक्टर Nikhil Suresh Ghadyalpatil बताते हैं, “यह दवा खुद कैंसर को नहीं मारती, बल्कि आपके शरीर को ही कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है।”

किन-किन कैंसर में असरदार है?

भारत में यह दवा कई तरह के कैंसर में इस्तेमाल हो रही है, जैसे:

  • फेफड़ों का कैंसर
  • स्किन कैंसर (मेलानोमा)
  • ब्रेस्ट कैंसर (खासकर ट्रिपल नेगेटिव)
  • किडनी कैंसर
  • ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर
  • सर्वाइकल और यूटेरिन कैंसर
  • पेट (स्टमक) का कैंसर
  • हॉजकिन लिंफोमा

डॉक्टर Shefali Sardana के अनुसार, इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर के इलाज का तरीका बदल दिया है, अब इलाज सिर्फ अंग के हिसाब से नहीं बल्कि बीमारी की बायोलॉजी के आधार पर किया जा रहा है।

कीमोथेरेपी से अलग कैसे है?

कीमोथेरेपी जहां तेजी से बढ़ने वाली सभी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, वहीं Keytruda ज्यादा टार्गेटेड तरीके से काम करती है। इससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है। कम कमजोरी और उल्टी जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। मरीज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रख सकता है। सबसे खास बात यह है कि कुछ मरीजों में इसका असर लंबे समय तक बना रहता है, यानी इलाज बंद होने के बाद भी फायदा मिलता है।

क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं?

हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है, इसलिए कभी-कभी स्किन, थायरॉयड, फेफड़े या लिवर में सूजन हो सकती है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक, अगर समय पर पहचान हो जाए तो इनका इलाज आसानी से हो सकता है।

हर मरीज के लिए जरूरी नहीं

यह दवा हर कैंसर मरीज के लिए नहीं होती। डॉक्टर पहले कुछ खास टेस्ट (जैसे PD-L1 या अन्य बायोमार्कर) करके तय करते हैं कि यह दवा किसे ज्यादा फायदा देगी।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Keytruda Injection: 3 लाख की एक डोज! क्यों है चर्चा में कैंसर इंजेक्शन? जानिए इसके पीछे की वजह
स्वास्थ्य
Keytruda Injection

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Apr 2026 04:51 pm

Hindi News / Health / Cancer Vaccine : फेफड़ों से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक, एक दवा जो 8 से ज्यादा कैंसर पर है भारी!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Tetanus Injection: हर चोट पर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है भारी, जानें क्यों डॉक्टर ने बताया इसे खतरा

tetnus injection
स्वास्थ्य

Lassi Benefits and Side Effects: लस्सी पीने के बाद नींद क्यों आती है? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की साइंस और सही तरीका

Lassi Benefits and Side Effects
स्वास्थ्य

ज्यादा तरबूज खाना पड़ सकता है भारी! इन लोगों को हो सकता है नुकसान

Watermelon Side Effects
स्वास्थ्य

Lungs Cancer Cause: फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने वालों को कैंसर का खतरा! नई रिसर्च में खुलासा

Lungs Cancer Cause
स्वास्थ्य

Heat Wave Alert: स्पेशल हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर बनेंगे! लू से बचने के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश, समझिए पूरी बात

Heat Wave Alert
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.