Keytruda Injection: 3 लाख की एक डोज! क्यों है चर्चा में कैंसर इंजेक्शन? जानिए इसके पीछे की वजह

Keytruda Injection: इन दिनों कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा Keytruda (पेम्ब्रोलिज़ुमैब) काफी चर्चा में है। वजह है इस दवा की कालाबाजारी और इसके नाम पर नकली दवाओं की बिक्री। इसे एक क्रांतिकारी इम्यूनोथेरेपी माना जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को एक्टिव करके कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करती है। यही वजह है कि इसे फेफड़ों, किडनी, सर्वाइकल और स्किन कैंसर (मेलानोमा) जैसे कई गंभीर मामलों में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ यह दवा मरीजों के लिए उम्मीद लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ इसकी पहुंच अब भी बेहद सीमित है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ मरीजों का दर्द साझा किया गया है, जिनके यह दवा हासिल करना पहाड़ तोड़ने से कम नहीं रहा।