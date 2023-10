पुरुषों में कम नींद से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें कितने घंटे सोना है जरूरी

Submitted by:

Published: Oct 04, 2023 10:05:48 am

Heart Health: नींद का महत्व शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और पुरुषों के लिए यदि नींद की पूर्ति 6 घंटे से कम होती है, तो हृदय के स्वास्थ्य को कई नुकसान हो सकते हैं। इसलिए, आइए जानें कि यदि आप अपनी हृदय स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं, तो आपको कितनी देर सोना चाहिए।

heart attack : Lack of sleep may double men's risk of heart attack