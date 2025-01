जीवन शैली में बदलाव कर बच सकते हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे से, जानिए आप

Lifestyle changes for healthy heart: हर बीमारी के पीछे का कारण ज्यादातर जीवनशैली को ही माना जाता है। ऐसे में यदि आप जीवनशैली में कुछ बदलाव करते हैं तो हार्ट हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं।

नई दिल्ली•Jan 23, 2025 / 10:39 am• Puneet Sharma

Lifestyle changes for healthy heart: हार्ट से जुड़ी बीमारियां इस समय तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इसके पीछे आपका खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार माना जा सकता है। ऐसे में रिसर्च और डाटा बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपनी जीवनशैली (Lifestyle changes for healthy heart) में छोटे छोटे बदलाव करता है तो हार्ट की बीमारियों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे की कौनसे वो बदलाव है जो आपको हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं।

हार्ट से जुड़ी बीमारियों में फायदेमंद जीवनशैली : Lifestyle changes for healthy heart धूम्रपान से बचें: धूम्रपान हृदय रोग के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। यदि आप धूम्रपान छोड़ देते हैं, तो दिल के दौरे और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम काफी कम हो सकता है। यदि आप धूम्रपान (Lifestyle changes for healthy heart) कर रहे हैं, तो इसे तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। यह भी पढ़ें "Blood Sugar Control in Ayurveda: मधुमेह में रामबाण साबित हो सकते हैं ये प्राकृतिक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय, जानें आप" संतुलित भोजन करें: आपको अपने आहार में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम वसा वाले प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। इससे आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, अधिक नमक और मीठी चीजों (balanced diet for heart health) का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये सभी हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ाते हैं। शराब के सेवन से बचें: कुछ रिसर्च जरूर दावा करती हैं कि सीमित मात्रा में अच्छी क्वॉलिटी की शराब का सेवन करना हार्ट के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे हार्ट संबंधी बीमारियों के रिस्क काफी बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद लें: यदि आप पर्याप्त नींद (Lifestyle changes for healthy heart) नहीं लेते हैं, तो हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम काफी बढ़ सकता है। अपने हृदय को स्वस्थ रखने और सही तरीके से कार्य करने में सहायता के लिए हर रात 7-8 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें। पर्याप्त पानी पिएं: प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने से आपका शरीर अच्छी तरह से नियंत्रित रहता है। प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीने से आपके हृदय को अधिक आसानी से रक्त पंप करने में मदद मिलती है। इसी के साथ आप नारियल पानी या हेल्दी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। तनाव से दूर रहें: यदि आप लंबे समय तक तनाव में रहेंगे, तो यह आपके हृदय के लिए उचित नहीं है। दीर्घकालिक तनाव उच्च रक्तचाप और हृदय से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, गहरी सांस लेने या योग जैसी विश्राम विधियों का उपयोग करें। कोलेस्ट्रॉल का स्तर कंट्रोल रखें: उच्च कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। नियमित व्यायाम और कम संतृप्त वसा तथा कोलेस्ट्रॉल वाले आहार का पालन करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में सहायता मिल सकती है। डायबिटीज मैनेज रखें: मधुमेह रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को प्रभावित करके हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। उचित आहार, नियमित व्यायाम और दवाओं के माध्यम से मधुमेह का सही प्रबंधन इन खतरों को कम करने में सहायक हो सकता है। रक्त शर्करा के स्तर की नियमित जांच और समग्र मधुमेह प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ से सलाह लेना आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह भी पढ़ें "Causes of Gas in stomach : क्या आप पेट में गैस बनने के कारण जानते हैं? जानें आयुर्वेदिक उपाय" डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।