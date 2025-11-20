सिर्फ 2 सिगरेट रोज… और Heart फेलियर का खतरा 50% बढ़ जाता है! 3 लाख लोगों पर हुई स्टडी

Heart Risk of Light Smoking (photo- freepik)
Heart Risk of Light Smoking: यह बात कई लोग सोचते हैं कि मैं तो बस दिन में दो सिगरेट पीता हूं इससे क्या होगा? लेकिन नई रिसर्च कहती है कि यह सोच बिल्कुल गलत है। यानी सिर्फ 2 से 5 सिगरेट पीना भी आपकी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना ज्यादा धूम्रपान करना।
एक स्टडी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा को शामिल किया गया, बताती है कि जो लोग सिर्फ 2 से 5 सिगरेट रोज पीते हैं, उनका हार्ट फेलियर का खतरा करीब 50 से 60 प्रतिशत ज्यादा होता है, और किसी भी बीमारी से मौत का खतरा लगभग 60 प्रतिशत अधिक, उन लोगों की तुलना में जो कभी धूम्रपान नहीं करते। ये अध्ययन करीब 20 साल तक लोगों को फॉलो करके किया गया था। यानी यह हल्की-फुल्की रिसर्च नहीं, बल्कि बेहद मजबूत डेटा पर आधारित निष्कर्ष है।
जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल ब्लाहा की टीम ने दुनिया भर की 22 लंबी स्टडीज को मिलाया। इन स्टडीज में लोगों की स्मोकिंग की आदत, प्रति दिन कितनी सिगरेट पी जाती है, और किन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारियां हुईं। इन सबका रिकॉर्ड रखा गया। फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और मौत जैसे 9 बड़े हेल्थ आउटकम को देखा गया। इससे यह साफ पता चला कि कम सिगरेट पीने वालों में भी खतरा काफी बड़ा है।
दरअसल तंबाकू का धुआं खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और धमनियों में प्लाक जमा करता है। ये सारी चीजें हार्ट की पंपिंग को कमजोर करती हैं और धीरे-धीरे हार्ट फेलियर की स्थिति की ओर ले जाती हैं। यानी, नुकसान सिर्फ ज्यादा पीने से नहीं कम मात्रा में भी धुआं शरीर के अंदर वही काम करता है।
अच्छी खबर यह है कि स्मोकिंग छोड़ने पर जोखिम जल्दी कम होने लगता है। पहले 10 साल में ही खतरा काफी गिर जाता है।
लेकिन बुरी खबर यह है कि पूरी तरह नॉन-स्मोकर जैसे स्तर तक पहुंचने में 30 साल भी लग सकते हैं। मतलब, कम करना नहीं पूरी तरह छोड़ना ही असली समाधान है।
यह स्टडी हमें बताती है धूम्रपान का कोई सुरक्षित स्तर नहीं होता। चाहे आप दिन में दो सिगरेट पीएं या बीस जोखिम तो रहेगा ही, और कम मात्रा में भी यह खतरा काफी बड़ा है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बस थोड़ा-सा पीता हूं, तो अब यह जानकारी साफ करती है कि थोड़ा-सा भी दिल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप स्मोक करते हैं, आज ही छोड़ना अपने दिल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है।
