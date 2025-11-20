सिर्फ 2 सिगरेट रोज… और Heart फेलियर का खतरा 50% बढ़ जाता है! 3 लाख लोगों पर हुई स्टडी

एक स्टडी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा को शामिल किया गया, बताती है कि जो लोग सिर्फ 2 से 5 सिगरेट रोज पीते हैं, उनका हार्ट फेलियर का खतरा करीब 50 से 60 प्रतिशत ज्यादा होता है, और किसी भी बीमारी से मौत का खतरा लगभग 60 प्रतिशत अधिक, उन लोगों की तुलना में जो कभी धूम्रपान नहीं करते। ये अध्ययन करीब 20 साल तक लोगों को फॉलो करके किया गया था। यानी यह हल्की-फुल्की रिसर्च नहीं, बल्कि बेहद मजबूत डेटा पर आधारित निष्कर्ष है।