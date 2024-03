Liver Cirrhosis के इलाज की राह हुई आसान, नए शोध में मिली सफलता

लिवर (Liver) हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग होता है. फाइब्रोसिस में लीवर (Liver) की कोशिकाएं (Cells) धीरे-धीरे सख्त हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं. इसकी वजह से लीवर (Liver) खराब हो सकता है.

Medical University of Vienna and the Center for Molecular Medicine (आणविक चिकित्सा केंद्र) के वैज्ञानिकों ने दो तरह के चूहों का अध्ययन किया, जिन्हें लीवर (Liver) की बीमारी थी. उन्होंने इन चूहों के जीन की जांच की.