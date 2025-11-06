आपकी जीभ पर दिखते हैं ऐसे लक्षण, सावधान! हो सकता है Liver में शुरू हो चुकी है बीमारी

आयुर्वेदिक डॉक्टर उपासना वोहरा बताती हैं कि हमारी जीभ सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बताती, बल्कि यह हमारे लिवर (Liver) की स्थिति का भी संकेत देती है। जब लिवर में कोई असंतुलन होता है, तो इसके शुरुआती लक्षण जीभ पर दिखाई देने लगते हैं। अगर आपकी जीभ अचानक मोटी होने लग जाए, और उस पर लंबी-लंबी दरारें (Cracks) दिखने लगें, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। ये दरारें ऐसे होती हैं जैसे किसी ने जीभ पर हल्का-सा कट लगा दिया हो, हालांकि इनमें दर्द नहीं होता। कई बार जीभ की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि खाना निगलने में भी परेशानी महसूस होने लगती है।