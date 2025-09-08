Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Liver Damage Symptoms: चुपचाप ऐसे हो रहा आपका लिवर खराब, इन मामूली लगने वाले लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Signs of liver failure: इन लक्षणों में से कोई एक दिखे तो शायद आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर ये साथ में दिखें, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका लीवर धीरे-धीरे थक रहा है। और क्योंकि लीवर आमतौर पर "तेज" लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए...

भारत

Anurag Animesh

Sep 08, 2025

Liver Damage Symptoms
Liver Damage Symptoms(Image-Freepik)

Liver Damage Symptoms: हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है जो बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम करता रहता है। लेकिन जब यह खराब होता है या इसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो यह सीधे चीखने के बजाय शरीर में छोटे-छोटे संकेत भेजता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब तक लीवर 90% तक खराब नहीं हो जाता, तब तक अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए लीवर की सेहत को बनाए रखने के लिए शुरुआती संकेतों की पहचान करना बेहद जरुरी है। इससे अपने लिवर को स्वस्थ और साफ रख सकते हैं। इसलिए लक्षण कप पहचाना बहुत जरुरी है।

Liver Damage Symptoms: जान लें लक्षण

दाई पसली के नीचे भारीपन या कसाव

अगर आपको अक्सर दाईं तरफ, खासकर निचली पसलियों के नीचे भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है, तो इसे सिर्फ गैस या मांसपेशियों का खिंचाव समझ कर नजरअंदाज न करें। यह लीवर में सूजन या फैट जमा होने का संकेत हो सकता है। कभी-कभी यह दर्द कंधे तक भी पहुंच सकता है।

थकावट जो खाने-सोने से भी ना जाए

अगर आपको सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी देर खड़ा रहना या हल्के घरेलू काम करना भी भारी लगने लगे, तो यह सामान्य थकावट नहीं हो सकती। लीवर हमारे शरीर में ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। जब यह ठीक से काम नहीं करता, तो थकान बढ़ जाती है, चाहे आपने ठीक से खाया हो या सोया हो।

खुजली खासतौर पर पैरों के तलवों में

अगर आपके पैरों के तलवों या शरीर के किसी भी हिस्से में बिना वजह खुजली होती है, जो रात में बढ़ जाती है और कोई लोशन या दवा असर नहीं करती, तो यह लीवर में पित्त (bile) जमा होने का संकेत हो सकता है। यह खुजली आमतौर पर लीवर की कार्यक्षमता घटने के कारण होती है।

त्वचा पर लाल निशान या मकड़ी जैसी नसें

यदि छाती, गर्दन या चेहरे पर हल्की लाल नसें (Spider Veins) या छोटे-छोटे लाल धब्बे दिखने लगे हैं, तो यह केवल स्किन प्रॉब्लम नहीं है। यह संकेत है कि लीवर हार्मोन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। पुरुषों में यह हार्मोनल असंतुलन स्तन टिसू के बढ़ने का कारण भी बन सकता है।

विटामिन D की कमी

विटामिन D की कमी आज आम हो गई है, लेकिन इसका गहरा रिश्ता लीवर से है। लीवर ही विटामिन D को सक्रिय रूप देता है, जिससे यह शरीर में कार्य कर सके। अगर लीवर कमजोर हो, तो विटामिन D का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है।

Liver Damage Symptoms: क्यों है यह सब जरूरी जानना?

इन लक्षणों में से कोई एक दिखे तो शायद आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर ये साथ में दिखें, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका लीवर धीरे-धीरे थक रहा है। और क्योंकि लीवर आमतौर पर "तेज" लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए इन हल्के लेकिन अहम संकेतों को समझना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

08 Sept 2025 05:37 pm

Hindi News / Health / Liver Damage Symptoms: चुपचाप ऐसे हो रहा आपका लिवर खराब, इन मामूली लगने वाले लक्षणों को न करें नजरअंदाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.