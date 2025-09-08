Liver Damage Symptoms: चुपचाप ऐसे हो रहा आपका लिवर खराब, इन मामूली लगने वाले लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Liver Damage Symptoms: हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है जो बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम करता रहता है। लेकिन जब यह खराब होता है या इसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो यह सीधे चीखने के बजाय शरीर में छोटे-छोटे संकेत भेजता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब तक लीवर 90% तक खराब नहीं हो जाता, तब तक अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए लीवर की सेहत को बनाए रखने के लिए शुरुआती संकेतों की पहचान करना बेहद जरुरी है। इससे अपने लिवर को स्वस्थ और साफ रख सकते हैं। इसलिए लक्षण कप पहचाना बहुत जरुरी है।
दाई पसली के नीचे भारीपन या कसाव
अगर आपको अक्सर दाईं तरफ, खासकर निचली पसलियों के नीचे भारीपन या दबाव जैसा महसूस होता है, तो इसे सिर्फ गैस या मांसपेशियों का खिंचाव समझ कर नजरअंदाज न करें। यह लीवर में सूजन या फैट जमा होने का संकेत हो सकता है। कभी-कभी यह दर्द कंधे तक भी पहुंच सकता है।
थकावट जो खाने-सोने से भी ना जाए
अगर आपको सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी देर खड़ा रहना या हल्के घरेलू काम करना भी भारी लगने लगे, तो यह सामान्य थकावट नहीं हो सकती। लीवर हमारे शरीर में ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। जब यह ठीक से काम नहीं करता, तो थकान बढ़ जाती है, चाहे आपने ठीक से खाया हो या सोया हो।
खुजली खासतौर पर पैरों के तलवों में
अगर आपके पैरों के तलवों या शरीर के किसी भी हिस्से में बिना वजह खुजली होती है, जो रात में बढ़ जाती है और कोई लोशन या दवा असर नहीं करती, तो यह लीवर में पित्त (bile) जमा होने का संकेत हो सकता है। यह खुजली आमतौर पर लीवर की कार्यक्षमता घटने के कारण होती है।
त्वचा पर लाल निशान या मकड़ी जैसी नसें
यदि छाती, गर्दन या चेहरे पर हल्की लाल नसें (Spider Veins) या छोटे-छोटे लाल धब्बे दिखने लगे हैं, तो यह केवल स्किन प्रॉब्लम नहीं है। यह संकेत है कि लीवर हार्मोन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। पुरुषों में यह हार्मोनल असंतुलन स्तन टिसू के बढ़ने का कारण भी बन सकता है।
विटामिन D की कमी
विटामिन D की कमी आज आम हो गई है, लेकिन इसका गहरा रिश्ता लीवर से है। लीवर ही विटामिन D को सक्रिय रूप देता है, जिससे यह शरीर में कार्य कर सके। अगर लीवर कमजोर हो, तो विटामिन D का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है।
इन लक्षणों में से कोई एक दिखे तो शायद आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर ये साथ में दिखें, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका लीवर धीरे-धीरे थक रहा है। और क्योंकि लीवर आमतौर पर "तेज" लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए इन हल्के लेकिन अहम संकेतों को समझना जरूरी है।