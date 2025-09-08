Liver Damage Symptoms: चुपचाप ऐसे हो रहा आपका लिवर खराब, इन मामूली लगने वाले लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Liver Damage Symptoms: हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है जो बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम करता रहता है। लेकिन जब यह खराब होता है या इसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो यह सीधे चीखने के बजाय शरीर में छोटे-छोटे संकेत भेजता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब तक लीवर 90% तक खराब नहीं हो जाता, तब तक अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए लीवर की सेहत को बनाए रखने के लिए शुरुआती संकेतों की पहचान करना बेहद जरुरी है। इससे अपने लिवर को स्वस्थ और साफ रख सकते हैं। इसलिए लक्षण कप पहचाना बहुत जरुरी है।