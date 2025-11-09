Low Blood Pressure: लो बीपी को हल्के में ले रहे हैं? जानिए कैसे मिनटों में हो सकता है ऑर्गन फेल!

Low Blood Pressure : लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन को अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोगों को कम ब्लड प्रेशर में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन कई बार यही स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। जब शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला जाता है, तो हमारे अंगों (ऑर्गन) तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पाते। इससे धीरे-धीरे सेल्स को नुकसान होता है और अगर समय रहते इलाज न हो तो ऑर्गन फेल तक हो सकते हैं।